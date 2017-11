BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 03-Nov-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 03/11/2017 IE00B88D2999 20153 GBP 4644344.194 230.4542348 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 03/11/2017 IE00B7VB3908 443891 GBP 6853275.672 15.4390958 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 03/11/2017 IE00B7SD4R47 383027 EUR 97204359.98 253.7793941 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 03/11/2017 IE00B8JF9153 1181419 EUR 7683954.729 6.5040047 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 03/11/2017 IE00B878KX55 32375 EUR 10087938.77 311.5965642 Daily ETP



Boost ShortDAX 03/11/2017 IE00B8GKPP93 937613 EUR 5348572.76 5.7044567 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 03/11/2017 IE00B7Y34M31 27414 USD 14921198.5 544.2911835 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 03/11/2017 IE00B8K7KM88 5822816 USD 42335954.11 7.270701 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 03/11/2017 IE00B8W5C578 9357 USD 9060367.827 968.2983677 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 03/11/2017 IE00B8VZVH32 6156097 USD 20565941.65 3.3407436 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 03/11/2017 IE00B7ZQC614 182216567 USD 157894409 0.8665206 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 03/11/2017 IE00B7SX5Y86 748653 USD 42637006.26 56.9516268 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 03/11/2017 IE00B8HGT870 663848 USD 14990401.87 22.5810756 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 03/11/2017 IE00B6X4BP29 38475 USD 4328111.517 112.4915274 Daily ETP



Boost Copper 3x 03/11/2017 IE00B8JVMZ80 77513 USD 1952426.868 25.1883796 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 03/11/2017 IE00B8KD3F05 71997 USD 4201846.018 58.3614042 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 03/11/2017 IE00B8VC8061 206390576 USD 54267780.8 0.2629373 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 03/11/2017 IE00B76BRD76 100782 USD 3837375.765 38.0760033 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 03/11/2017 IE00B7XD2195 4579197 USD 16071663.12 3.5097121 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 03/11/2017 IE00B8JG1787 16715 USD 1698448.038 101.6122069 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 03/11/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2212602.138 39.38416052 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 03/11/2017 IE00B94QKG22 37367 GBP 2430698.041 65.04932268 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 03/11/2017 IE00B94QKC83 2627 GBP 431250.3036 164.1607551 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 03/11/2017 IE00BBGBF313 389395 GBP 20332077.87 52.21453246 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 03/11/2017 IE00B94QKJ52 13186 GBP 2988591.024 226.648796 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 02/11/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 252038211.1 4893.945846 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 02/11/2017 IE00BBGBF537 8140 JPY 167780879.2 20611.90163 Daily ETP



Boost Palladium 03/11/2017 IE00B94QLR02 18585 USD 909825.0045 48.9548025 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 03/11/2017 IE00B94QLN63 7471 USD 1043371.814 139.656246 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 03/11/2017 IE00B94QL251 4863 USD 671476.7278 138.078702 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 03/11/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 234097.2383 4.1839688 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 03/11/2017 IE00B94QKT50 5200 USD 374823.293 72.0814025 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 03/11/2017 IE00B94QKW89 7394 USD 649914.1882 87.8975099 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 03/11/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 487280.2565 81.7996066 Daily ETP



Boost Silver 2x 03/11/2017 IE00B94QL921 3015 USD 186743.2437 61.9380576 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 03/11/2017 IE00B94QL699 14638 USD 657758.5388 44.9350006 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 03/11/2017 IE00B873CW36 5157195 EUR 46417799.81 9.0005904 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 03/11/2017 IE00B8NB3063 389199 EUR 39310947.97 101.0047507 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 03/11/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1700504.989 133.0598583 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 03/11/2017 IE00BKS8QM96 281001 EUR 13810789.45 49.148542 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 03/11/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 974815.5966 133.5363831 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 03/11/2017 IE00BKS8QN04 1286259 EUR 72242697.63 56.1649696 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 03/11/2017 IE00BKT09479 821 GBP 115321.9008 140.4651654 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 03/11/2017 IE00BKS8QQ35 150404 GBP 7582495.718 50.41418924 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 03/11/2017 IE00BKT09032 2500 USD 267295.213 106.9180852 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 03/11/2017 IE00BKS8QT65 132211 USD 10373275.25 78.4600014 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 03/11/2017 IE00BLS09N40 431686 EUR 17086175.61 39.5801013 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 03/11/2017 IE00BLS09P63 411820 EUR 6771521.008 16.4429144 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 03/11/2017 IE00BLNMQS92 40941 EUR 4564420.951 111.4877739 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 03/11/2017 IE00BLNMQT00 70136 EUR 2784059.63 39.6951584 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 03/11/2017 IE00BVFZGC04 175808 USD 3044278.67 17.315928 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 03/11/2017 IE00BVFZGF35 11077 USD 1050740.019 94.8578152 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 03/11/2017 IE00BVFZGG42 29385 USD 931647.984 31.7048829 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 03/11/2017 IE00BVFZGH58 8560 USD 518208.3179 60.5383549 Short Daily ETP



Boost Brent 03/11/2017 IE00BVFZGD11 377613 USD 7599175.243 20.1242416 Oil ETC



Boost Gold 03/11/2017 IE00BVFZGK87 110868 USD 2876375.712 25.9441472 ETC



Boost Natural Gas 03/11/2017 IE00BVFZGL94 43751 USD 968165.774 22.1289976 ETC



Boost BTP 10Y 5x 03/11/2017 IE00BYNXNS22 147650 EUR 6341750.807 42.9512415 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 03/11/2017 IE00BYNXPH56 59676 EUR 2913175.775 48.8165389 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 03/11/2017 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1505267.288 78.1794582 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 03/11/2017 IE00BYNXPK85 7395 EUR 577942.7114 78.1531726 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 03/11/2017 IE00BYNXPM00 16962 EUR 1480380.156 87.2762738 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 03/11/2017 IE00BYTYHS72 169399 USD 6791108.387 40.0894243 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 03/11/2017 IE00BYTYHR65 187057 USD 3491978.168 18.6679898 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 03/11/2017 IE00BYTYHN28 24542 USD 5878843.872 239.5421674 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 03/11/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 282794.0412 25.7085492 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 03/11/2017 IE00BYTYHQ58 30041978 USD 6972487.737 0.2320915 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 03/11/2017 IE00BYMB4Q22 133106 EUR 20428168.22 153.472933 ETP



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.



Source: Boost Issuer PLC via GlobeNewswire



B9CMSS0R21



Copyright RTT News/dpa-AFX