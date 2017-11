Jüngstes NeoSapphire H510 All-Flash Array bietet erstklassige Leistung und 99,9999 Zuverlässigkeit; Türöffner für eine neue Stufe der schnelleren, leichteren Bereitstellung und Ausfallsicherheit

AccelStor, Anbieter softwaredefinierter All-Flash Arrays, stellte heute sein neues, hoch verfügbares All-Flash Array vor, das NeoSapphire H510. Abzielend auf das geschäftskritische IT-Segment wie Rechenzentrums-, OLTP-, Medienproduktions- und Datenbankanwendungen, hat AccelStor einen einzigartigen und von Grund auf neuen Ansatz bei der Gestaltung des Hochverfügbarkeits-Speichersystems verfolgt. AccelStor hat die Shared-Nothing-Architektur mit dem einzigartigen Algorithmus der FlexiRemap-Technologie kombiniert und damit die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit des Systems weiter gestärkt. Das Ergebnis ist eine All-Flash-Speicherinfrastruktur, die kontinuierlich Spitzenleistungen bietet, mit anhaltend hoher IOPS-Leistung von 360K bei 4 KB zufälligen Schreiboperationen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171106005536/de/

The latest NeoSapphire H510 all-flash array delivers premium performance and 99.9999% reliability. (Photo: Business Wire)

David Kao, Vice President von AccelStor, sagte: "AccelStor freut sich, die NeoSapphire-Reihe mit diesem symbolträchtigen H510-Modell fortzusetzen und auszubauen. Das All-Flash Array H510 mit FlexiRemap-Technologie erfüllt höchste Ansprüche von Unternehmen zur Steigerung von Produktivität, Zuverlässigkeit und Agilität und fördert gleichzeitig die Geschäftskontinuität und Notfallwiederherstellung. Mit NeoSapphire H510 bieten wir hoch verfügbare Speichergeräte an, die eine erstaunliche Leistung sowie hohe Belastbarkeit und lückenlose Zuverlässigkeit bieten."

Echte Hochverfügbarkeit bei 99,9999 Zuverlässigkeit

Ungeplante Systemausfälle sind für Unternehmen ein Alptraum. Mit der überzeugenden Kombination aus flashorientierter ausführender FlexiRemap-Technologie und Shared-Nothing-Architektur von AccelStor ist das NeoSapphire H510 ein wahrhaft hoch verfügbares Flash Array, das 99,9999 Zuverlässigkeit ohne Ausfallzeiten bietet. Das H510-Design umfasst vollständig redundante Hardware, keinen Single Point of Failure und läuft garantiert ohne Datenverlust im Betrieb.

Symmetrische Aktiv/Aktiv-Architektur zur Erleichterung der Bereitstellung

Das symmetrische Aktiv/Aktiv-Controller-Design des AccelStor NeoSaphhire führt ebenfalls zu einer erheblich erleichterten Bereitstellung und ermöglicht die vollständige Nutzung der Knoten-Bandbreite, sodass der individuelle Durchsatz des Datenvolumens kontinuierlich steigen kann. Die Konfiguration typischer asymmetrischer Aktiv/Aktiv-Speichersysteme kann in einer IT-Umgebung sehr komplex sein. Mithilfe einer symmetrischen Aktiv/Aktiv-Architektur lassen sich Leistungseinbußen asymmetrischer Aktiv/Aktiv-Systeme verhindern, da sie den I/O zwischen Knoten oder Controllern passieren. Asymmetrische Aktiv/Aktiv-Systeme können bei Einstellungs- oder Managementproblemen zudem zu Leistungs- oder Pfad-Failover führen. Die symmetrische Aktiv/Aktiv-Architektur des H510 bedeutet, dass IT-Fachleute weniger Zeit für das Management aufwenden müssen und sie schaltet das Risiko des Pfad-Thrashing aus.

Durchgängiger Datenschutz und umfassende Datenservicefunktionen

AccelStor räumt dem Datenschutz stets höchste Priorität ein. Einige Anbieter verwenden NVRAM als Schreib-Cache sowie Superkondensatoren zur Energieversorgung, um bei einem Stromausfall den RAM-Inhalt in den Flash zu schreiben. Superkondensatoren können jedoch immer noch einen Single Point of Failure verursachen. Ziel von AccelStor ist die Gewährung eines umfassenden Datenschutzes. Mit dem speziellen Write-Through-Design bestätigen die NeoSapphire AFAs den Abschluss eines eingehenden I/O erst, wenn 100 der Daten auf die SSD geschrieben worden sind. Neben dem Datenschutz bietet das NeoSapphire H510 zudem umfassende unternehmensweite Datenservicefunktionen. Effiziente arraybasierte Snapshots, Replikation, Free Clone, Thin-/Thick-Provisioning und FlexiDedupeTM tragen zu einem geringeren Verbrauch von Speicherplatz bei. Das H510 unterstützt zudem selbstverschlüsselnde Festplatten (Self-Encrypting Drives, SED), die eine hohe Sicherheit für gespeicherte Daten bieten und einen unautorisierten Datenzugriff verhindern. SED bietet zudem die Möglichkeit zur kryptografischen Löschung der Festplatte, sodass sichergestellt ist, dass die Platte vollständig gelöscht ist und keine Datenrückstände zurückbleiben. All diese Funktionen stellen die Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der EU durch das H510 sicher.

Ständige Leistung bei unterbrechungsfreier Wartung

Für die Controller-Wartung und Softwareupgrades benötigt das H510 kein Wartungsfenster. Zudem wird dank der Shared-Nothing-Architektur und des modularen Designs die Leistung nicht beeinträchtigt. Die Wartung lässt sich ganz einfach an einem einzigen Knoten durchführen, während die vollständige Leistung und alle Funktionen des zweiten Knotens erhalten bleiben. Dieses Design macht das H510 zu einer perfekten Speicherlösung für alle primären Speicheranwendungen wie Rechenzentren, OLTP, Medienproduktion und Datenbanken.

Weitere Ressourcen

Jetzt herunterladen: Produktblatt zu NeoSapphire H510

Weitere Informationen über die hochverfügbare NeoSapphire-Reihe

Weitere Informationen über die FlexiRemap-Technologie

Folgen Sie AccelStor auf Twitter: @AccelStor

Folgen Sie AccelStor auf Linkedin

Folgen Sie AccelStor auf YouTube

Über AccelStor, Inc.

AccelStor beschleunigt den Paradigmenwechsel von herkömmlichen Festplatten-Arrays zu modernen All-Flash-Speichern. Die All-Flash Arrays der NeoSapphire-Reihe von AccelStor mit FlexiRemap-Softwaretechnologie bieten eine anhaltend hohe IOPS-Leistung für geschäftskritische Anwendungen. Mit optimierter Speicherverwaltung, Multiprotokoll-Unterstützung sowie von der Vorderseite zugänglichen und im Betrieb austauschbaren SSD-Festplatten verspricht NeoSapphire, die Leistungsengpässe für I/O-intensive Einsatzbereiche wie künstliche Intelligenz, IoT, Rechenzentrum, Virtualisierung, Hochleistungs-Datenverarbeitung, Datenbanken, Medienverarbeitung, Finanztechnologie und Gaming zu beseitigen. Weitere Informationen über AccelStor und NeoSapphire finden Sie unter www.accelstor.com.

AccelStor, FlexiRemap und NeoSapphire sind Marken oder eingetragene Marken der AccelStor, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171106005536/de/

Contacts:

AccelStor, Inc.

Clara Lee, +886 2 77467616, Durchwahl 2561

clara.lee@accelstor.com