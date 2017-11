Endurance Capital AG verkauft Elsold GmbH & Co. KG an japanischen Strategen

München, 6. November 2017 - Die Endurance Capital AG, eine auf Beteiligungen an Unternehmen in Sondersituationen spezialisierte Mittelstandsholding, hat zum 31. Oktober 2017 100 % der über die JL Goslar GmbH gehaltenen Geschäftsanteile an der Elsold GmbH & Co. KG an die TAMURA DEUTSCHLAND GmbH, eine deutsche Holdinggesellschaft der Tamura-Gruppe, veräußert. Der strategische Investor aus Japan ist einer der führenden japanischen Hersteller elektronischer Komponenten und Chemikalien für industrielle Anwendungen.

Die Elsold GmbH & Co. KG, Hersteller von Lotprodukten insbesondere für die Automobil- und Elektronikindustrie, wurde 2012 als Teil der JL Goslar Gruppe von Endurance Capital erworben. Mit dem strategischen Ziel, Elsold zu einem eigenständigen Unternehmen aus der JL Goslar Gruppe heraus zu entwickeln und so die Marktstellung des Unternehmens langfristig zu festigen, erfolgte 2013 der Umzug in eine neu gebaute, hochmoderne Fabrik am neuen Standort Ilsenburg, Sachsen-Anhalt.

Die Elsold GmbH & Co. KG konnte sich daraufhin in den vergangenen Jahren hervorragend entwickeln, zahlreiche Neukunden hinzugewinnen und die Marktstellung insbesondere in Europa deutlich ausbauen. Das Unternehmen erzielte in den vergangenen Jahren ein deutlich zweistelliges Umsatz- und Ergebniswachstum.

Die Endurance Capital AG sieht in der Einbindung von Elsold in den Tamura-Konzern als Teil einer globalen Gruppe erhebliche Wachstumschancen insbesondere auf dem asiatischen Markt. Für den strategischen Investor Tamura wird die Übernahme des deutschen Unternehmens mit breiter Kundenbasis und einer guten Reputation in Europa eine neue Plattform schaffen, um das Europageschäft weiter auszubauen.

Über Endurance Capital AG Die Endurance Capital AG ist eine in München ansässige Mittelstandsholding. Das Unternehmen ist schwerpunktmäßig in Deutschland und Österreich tätig und verfügt über besondere Erfahrung in den Bereichen Automobilzulieferer, Metall- und Kunststoffverarbeitung und im Maschinenbau. Endurance gelangen in den vergangenen Jahren erfolgreiche Unternehmensrestrukturierungen durch Management-Buy-In und Management-Buy-Out.

