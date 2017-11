Die Analysten der Deutschen Bank erneuern die Halteempfehlung für die Aktien von Evotec. Das Kursziel für die Papiere von Evotec sahen die Experten bisher bei 16,00 Euro. In der heutigen Studie steigt das Kursziel auf 17,00 Euro an. Am 8. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...