Frankfurt - Das Augenmerk der Anleger lag in letzter Woche insbesondere auf der Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch und der Nominierung von Jerome Powell zum neuen FED-Vorsitzenden, so die Experten von Union Investment. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe auch infolge der guten US-Vorgaben erstmals die Marke von 13.500 Punkten übersprungen.

Den vollständigen Artikel lesen ...