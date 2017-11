Tallinn, Estland (ots/PRNewswire) -



Im Dezember findet in der Hauptstadt Estlands die größte nordeuropäische Konferenz für Kryptowährung und Blockchain Moontec 17 (http://moontec.io/registration/) statt. Mehr als 50 Branchenexperten aus aller Welt werden sich über ihre Erfahrungen bei der Entwicklung und Förderung Blockchain-basierter Produkte austauschen und den Einfluss solcher Technologien auf Geschäftsprozesse in allen möglichen Branchen diskutieren.



Dieses baltische Land, in dem nahezu jeder Prozess digitalisiert ist und die Startup-Szene floriert, geht jetzt noch einen Schritt weiter. Im Jahr 2000 erklärte Estland den Internetzugang zu einem Menschenrecht -- auf gleicher Stufe wie Nahrung und Unterkunft. Estland war 2005 das erste Land der Welt, das elektronische Abstimmung einführte. Mit dem weltweiten Vormarsch der Blockchain-Technologie ist Estland ausgezeichnet aufgestellt, um Startup-Unternehmer nach Estland einzuladen, sich dort geschäftlich niederzulassen -- selbst ohne Überschreiten der Grenze.



Im Oktober 2014 führte die estnische Regierung ihr e-Residency (https://e-resident.gov.ee/)-Programm ein. Damit kann jeder Bürger der Welt eine von der Regierung ausgestellte digitale Identität beantragen, die Online-Gründung und -Betrieb einer Unternehmung unter estnischen Bestimmungen ermöglicht. "Digitale Identifikatoren gibt es bei uns schon seit 17 Jahren", sagte der estnische Präsident Kersti Kaljulaid. "Die Menschen haben gelernt, dem System zu vertrauen." Auf Grundlage dieses Vertrauens sehen Estländer ein großes Zukunftspotenzial für Blockchain -- eine Technologie, die die Offenheit des Internets mit der Sicherheit der Kryptografie kombiniert, damit wichtige Informationen schneller und sicherer verifiziert und Vertrauen aufgebaut werden können.



In Estland sind die bekanntesten Blockchain-Unternehmen der Welt angesiedelt. Beispiele sind Guardtime, heute das weltweit größte Blockchain-Plattformunternehmen nach Umsatz, Belegschaft und Kundenimplementierungen, oder auch Funderbeam, die erste auf Blockchain aufgesetzte, globale Startup-Handelsplattform. Im letzte Jahr hat Nasdaq angekündigt, dass die e-Residency-Plattform als Grundlage für einen Blockchain-basierten elektronischen Abstimmservice dienen wird, damit Aktionäre von Unternehmen, die an Nasdaqs Tallinner Börse gehandelt werden, bei Aktionärsversammlungen abstimmen können.



Bei der Konferenz werden Themen von E-Commerce bis KI behandelt. Redeauftritte haben Vertreter von Microsoft, Hashgraph, IBM, ConsenSys, Hyperledger, Reply, Change Bank, Nuggets, Funderbeam, Lykke, Paxful, Monetha und vielen anderen. Die vollständige Rednerliste finden Sie hier (http://moontec.io/speakers/).



Für den zweiten Konferenztag ist ein Blockchain-Startup-Wettbewerb geplant -- moonrise 2017 (http://moontec.io/moonrise-2017/). Startups können sich bis zum 17. November 2017 bewerben.



Moontec 17 findet am 4. und 5. Dezember 2017 in Tallin statt. Karten werden bereits verkauft. Mit Code EU2017 erhalten Sie einen Nachlass von 30 %. Klicken Sie hier (http://moontec.io/registration/), um sich Ihre Teilnahme an der größten nordeuropäischen Konferenz für Kryptowährung und Blockchain zu sichern.



