Die Baader Bank hält den Kursrutsch der Andritz-Aktien nach der Zahlenvorlage vom vergangenen Freitag für übertrieben. Sie bestätigen ihre Kaufempfehlung ("Buy") und ihr Kursziel von 57,00 Euro.

Zum Wochenschluss waren die Titel des steirischen Anlagebauers an der Wiener Börse um 5,32 Prozent abgerutscht. Am Montag gaben sie zuletzt um weitere 0,88 Prozent auf 47,31 Euro nach. "In unseren Augen ist die negative Kursreaktion übertrieben - nicht zuletzt, weil das Unternehmen kein Margen-Problem hat", schreibt Baader-Analyst Peter Rothenaicher in der neuen Studie. Die Zahlen zum dritten Quartal hätten beim Auftragseingang die Erwartungen erfüllt, beim Umsatz knapp verfehlt, aber bei der Ebitda-Marge etwas übertroffen.

Die Andritz-Aktien seien attraktiv bewertet, heißt es weiter. Sie seien um mehr als 20 Prozent günstiger als die Titel von Mitbewerbern. Zudem würden sie eine Dividendenrendite von über drei Prozent aufweisen.

Die Gewinnschätzungen je Aktie hat die Baader Bank allerdings etwas nach unten revidiert. Dies sei hauptsächlich auf das niedriger als erwartet ausgefallene Finanzergebnis zurückzuführen, begründete Analyst Rothenaicher die Anpassungen. Für 2017 prognostiziert er nun 2,74 Euro je Anteilsschein (bisher: 2,81 Euro). Im Folgejahr 2017 rechnet er mit 2,86 Euro statt wie bisher mit 2,92 Euro, 2018 erwartet er 3,11 Euro (bisher: 3,15 Euro).

Die Dividendenschätzungen belaufen sich auf 1,55 Euro (2017), 1,65 Euro (2018) und 1,70 Euro (2019).

