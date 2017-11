In den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2017 setzte der börsennotierte Online-Sportwetten und Online-Gaming Anbieter Bet-at-Home.com AG (ISIN: DE000A0DNAY5) seinen Erfolgsweg fort.

Mit 25,4 Mio. EUR konnte das EBITDA in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2017 in Relation zur Vorjahresvergleichsperiode weiter gesteigert werden (Q1-Q3 2016: 21,3 Mio. EUR). Im dritten Quartal 2017 entspricht das EBITDA 8,0 Mio. EUR. Das EBIT in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2017 beträgt 24,4 Mio. EUR und lag damit um 3,9 Mio. EUR über dem Referenzwert des Vorjahres (Q1-Q3 2016: 20,5 Mio. EUR), was einem Anstieg von 19,0% entspricht. Nach drei Quartalen lag das Ergebnis vor Steuern (EBT) bei 24,9 Mio. EUR (Q1-Q3 2016: 22,2 Mio. EUR) ...

