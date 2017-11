Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich im frühen Montagshandel gehalten. Nach einem etwas tieferen Start schob sich der Leitindex SMI zeitweise ins Plus vor und damit erneut auf Jahreshoch. Händler erwarten nun aber erst einmal eine Verschnaufpause. Die Stimmung sei weiter freundlich. Jedoch würden für weitere Avancen erst einmal keine nennenswerten Treiber gesehen.

Die Aktienmärkte in Asien präsentierten sich uneinheitlich. Die Einkaufsmanagerindizes für die Dienstleiter aus der Eurozone stehen zur Veröffentlichung an. In Spanien viel der Wert etwas unter den Erwartungen aus, in Deutschland wuchs der Auftragseingang Industrie etwas schwächer als erwartet.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.35 Uhr 0,02% tiefer auf 9'320,24 Punkten (Hoch: 9'325) und der breite Swiss Performance Index (SPI) gewinnt 0,01% auf 10'692,91 Zähler. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steht dagegen 0,12% tiefer bei 1'512,81 Punkten. Von den 30 wichtigsten Titeln stehen 19 im Minus und elf im Plus.

Die grössten Abgaben verbuchen Swatch ...

