APA ots news: OMV startet Produktion im Sofiya Gas- und Kondensatfeld in Pakistan - BILD

Wien (APA-ots) -

* Sofiya Gasfeld ging am 27. Oktober 2017 erfolgreich in Produktion * Mit der Sofiya-2 Bohrung erhöht sich die Produktion aus der

Sofiya E&P Lizenz im Mehar-Block, die von OMV Maurice Energy Limited betrieben wird, um 425.000 Kubikmeter Gas und 1.400 Fass Kondensat pro Tag

Das Gas- und Kondensatfeld Sofiya liegt nördlich des Mehar Gasfeldes im Mehar-Block, Pakistan. Das Joint-Venture Konsortium OMV Maurice Energy Limited, Ocean Pakistan Limited, Government Holding Private Limited und Zaver Petroleum Corporation (Pvt) Limited verkündete im August 2013 den Fund der Bohrung Sofiya-2. Die Entwicklung begann nach Vergabe der Entwicklungs- und Produktionslizenz ("E&P") Anfang 2017.

Die erfolgreiche Inbetriebnahme der Sofiya-2 Bohrung verlief ohne jeglichen Zwischenfall. Somit erhöhen OMV und ihre Partner die Mehar-Gasproduktion um 425.000 Kubikmeter Gas und 1.400 Fass Kondensat pro Tag. Das Gas und Kondensat des Feldes wird in den von OMV betriebenen Mehar Gasanlagen in Shahdadkot, Provinz Sindh, Pakistan verarbeitet.

Hintergrundinformation:

OMV Aktiengesellschaft Die OMV fördert und vermarktet Öl & Gas, innovative Energielösungen und hochwertige petrochemische Produkte - in verantwortlicher Weise. Mit einem Konzernumsatz von EUR 19 Mrd und einem Mitarbeiterstand von rund 22.500 im Jahr 2016 ist die OMV Aktiengesellschaft eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. Im Bereich Upstream verfügt die OMV über eine starke Basis in Rumänien und Österreich und ein ausgeglichenes internationales Portfolio. 2016 lag die Tagesproduktion bei rund 311.000 boe/d. Im Bereich Downstream verfügt die OMV über eine jährliche Raffineriekapazität von 17,8 Mio Tonnen und per Juni 2017 über mehr als 2.000 Tankstellen in zehn Ländern. Die OMV betreibt ein Gaspipelinenetz in Österreich und Gasspeicher in Österreich und Deutschland. 2016 hat die OMV in etwa 109 TWh Gas verkauft.

OMV (Pakistan) Exploration GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der OMV Aktiengesellschaft, nahm ihre Explorationstätigkeiten in der Provinz Sindh im Jahr 1991 auf. OMV hält in Pakistan Anteile an fünf Explorationslizenzen (vier als Betreiber) und betreibt fünf Entwicklungs- und Produktionslizenzen. OMV ist in Pakistan als sozial verantwortliches Unternehmen mit höchsten Sicherheits- und ethischen Standards bekannt. Die Community Development Programme fokussieren auf die Bereiche Bildung, Gesundheit und Einnahmequellen.

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis: OMV Aktiengesellschaft Robert Lechner +43 1 40440-21357 public.relations@omv.com http://www.omv.com http://blog.omv.com http://omv-mediadatabase.com Social Media: http://facebook.com/OMV http://twitter.com/omv http://youtube.com/omv http://instagram.com/omv http://linkedin.com/company/omv

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/145/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0051 2017-11-06/10:22

AXC0081 2017-11-06/10:29