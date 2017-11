Vergiss die Bekanntgabe der Ergebnisse für das dritte Quartal von Pfizer (WKN:852009). Die wahre Geschichte liegt in dem, was die Top-Führungskräfte des Unternehmens danach sagten.



Der Pharmagroßkonzern hat am Dienstag seine Ergebnisse für das dritte Quartal bekannt gegeben. Wie bei Pfizer schon seit längerem üblich, hat das Unternehmen auch in diesem Jahr einen besseren Gewinn als Umsatz erwirtschaftet. Die Quartalsergebnisse sagen aber nur, was bereits geschehen ist. Für die Investoren ist es wichtiger, ein Gefühl dafür zu bekommen, was in Zukunft passieren könnte. Und das ist der Grund, warum du nicht auf diese fünf Dinge verzichten möchtest, die das Pfizer-Management ...

