Die Evotec-Aktie steigt zum Wochenauftakt um rund 3% und bleibt damit im Fokus der Anleger: Während der Titel noch am 04. Oktober ein neues 10-Jahres-Hoch bei 22,4 Euro markierte, ging es wenige Tage darauf um bis auf 16,3 Euro in den Keller - in den vergangenen zwei Jahren betrug der Kursanstieg sogar mehr als 300 Prozent. Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Evotec vor Zahlen...

Den vollständigen Artikel lesen ...