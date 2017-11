Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Kantonsspital Luzern gewinnt mit der neuen Website den KlinikAward 2017(press1) - München, 06. November 2017 - Das Kantonsspital Luzern (LUKS)hat den KlinikAward in der Kategorie "Beste Online Präsenz 2017" gewonnen.Damit hat es sich gegen Konkurrenten aus Deutschland, Österreich und derSchweiz durchgesetzt. Der neue digitale Auftritt des LUKS wurde von Unic[1] konzipiert.LUKS.CH gewinnt den KlinikAward in der Kategorie "Beste Online Präsenz"für die neue Website mit besonderer Usability! Mit dem KlinikAward werdenhervorragende Leistungen im Bereich Klinikmarketing des deutschsprachigenRaums ausgezeichnet. Der Oscar der Krankenhausbranche wurde am 11. Oktoberin Berlin verliehen.Der KlinikAward wird alle zwei Jahre vergeben - dieses Jahr zum zehntenMal. In der Jury entscheiden Experten aus Klinik-, Verbands- und Marketing-Management.Neuer Online-Auftritt des Luzerner KantonspitalsAls Zentrumsspital sichert das Luzerner Kantonsspital (LUKS) wohnortsnahdie umfassende medizinische Versorgung für die ZentralschweizerBevölkerung. Die Inhalte und der Zugang darauf sowie das visuelleErscheinungsbild der neuen Online-Präsenz wurden von Unic von Grund aufüberarbeitet. Die Bedürfnisse der Website-Besucher des LUKS standen dabeiPate.Karin Pfister, Leiterin Marketing des LUKS sagt: "Wir sind begeistert undhaben richtig Freude an unserem neuen Auftritt im Web. Die vielenpositiven Feedbacks der verschiedenen Stakeholder bekräftigten uns darin,mit den Experten von Unic den richtigen Weg eingeschlagen zu haben."Konzeption, Design und Frontendentwicklung stammt von Unic. Die Backend-Entwicklung erfolgte durch Amazeelabs.Link zur Referenz von Unic: https://www.unic.com/de/referenzen/luksÜber UnicUnic ist ein europaweit führender Anbieter von integrierten E-Business-Lösungen. Gemeinsam mit unseren Kunden identifizieren und nutzen wir diestrategischen Chancen in der digitalen Welt, um eine durchgängige CustomerJourney mit einem einzigartigen Erlebnis zu schaffen.1996 in der Schweiz gegründet, entwickeln heute 250 Mitarbeitende in denBereichen Digital Marketing und Digital Commerce interaktive Lösungen, diedas Kundenerlebnis in den Mittelpunkt stellen. An den Standorten in Bern,Karlsruhe, München und Zürich sowie im Entwicklungszentrum in Wroclawsetzen wir uns engagiert für die Wünsche und Anforderungen unserer Kundenein. Dazu arbeiten die Kompetenzen für Beratung, Kreation, Umsetzung undBetrieb Hand in Hand.Ausgewählte Kunden sind Audi, Bridgestone, BEKB (Berner Kantonalbank),Coop, Credit Suisse, Die Schweizerische Post, Feller, HORNBACH, JURA,Kanton Bern, Manor, Ochsner Sport, PKZ, Rhätische Bahn, SBB, SWISS,Swisscom, UBS, Universität St. Gallen (HSG), Victorinox und ZürichVersicherungs-Gesellschaft AG.http://www.unic.com/Medienkontakt UnicChristine RothCorporate CommunicationsTel. +41 44 560 12 12E-Mail: mailto:christine.roth@unic.comPressekontaktEloquenza prIna Rohe / Svenja Op gen OorthEmil-Riedel Str 1880538 MünchenTel. 089 242 038 0E-Mail mailto:unic@eloquenza.deDies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

