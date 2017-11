Nach dem Aus der Fusionspläne zwischen T-Mobile US und Sprint haben Anleger am Montag Aktien der Deutschen Telekom aus ihren Depots gworfen. Die Titel der Mutter von T-Mobile US sackten am Montag um bis zu 3,6 Prozent auf ein Sieben-Wochen-Tief von 15,07 Euro ab und waren mit Abstand größter Verlierer im Dax. An der Börse in Tokio hatten die...

Den vollständigen Artikel lesen ...