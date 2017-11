Mettlach (ots) -



Die Zugräder rattern emsig, während vor den Fenstern wunderschöne Landschaften vorbeiziehen und das Ertönen der Dampfpfeife die Luft durchschneidet. So brachte der Orient-Express seine Passagiere zu exotischen Orten und wieder nach Hause.



Bernadotte sorgt für Glanz im Detail



Ab dem 9. November lässt Twentieth Century Fox mit einer Neuverfilmung des Klassikers "Mord im Orient-Express" die Legende unter den Zügen bildgewaltig und mit Star-Ensemble, wieder durch die 1930er-Jahre fahren. Edles Holzdekor, detailreiche Verzierungen und nur das Beste auf dem Tisch - zu einer Zeit als Reisen an sich schon Luxus war, spielte der Orient-Express bereits in einer anderen Liga. In diesem edlen Ambiente kommt im Film die stilvollste Nebenrolle den Kristallgläsern Bernadotte von Villeroy & Boch zu.



Während sich unter anderem Penelope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench und Johnny Depp in den Wirrungen um die Suche nach dem Mörder befinden, bringt die Optik des Films, den Glanz und Stil des beginnenden 20. Jahrhunderts zurück. Besonders der Speisewagen lässt Freunde edlen Designs träumen. Perfekt wird die optische Reise in den Art Déco-Stil durch Details wie die Kollektionen Bernadotte im Vintage-Stil von Villeroy & Boch. Die Gläser sorgen dafür, dass es auch auf dem Tisch elegant aussieht.



Ein Stück Eleganz



Heute bietet der legendäre Zug als Venice Simplon-Orient-Express immer noch die Möglichkeit, ungewöhnlich stilvoll zu reisen. Dementsprechend geschmackvoll speisen die Gäste von exklusiven Geschirrserien von Villeroy & Boch aus Premium Bone Porzellan.



Etwas von diesem Ambiente gibt es passend zu den Feiertagen in den eigenen Villeroy & Boch Shops, die mit Geschenksets die Atmosphäre des Orient-Express nach Hause bringen. Weiterhin können Sie ab dem 9. November unter http://villeroyboch.com/murder-orientexpress einen Reisegutschein für eine Fahrt mit dem Venice Simplon-Orient-Express sowie Porzellan im Stil des Films gewinnen.



