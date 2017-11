Frankfurt - Die Aktienmärkte klettern weiter von Rekord zu Rekord, doch auch an den Anleihemärkten ist die Stimmung gut, so die Deutsche Börse AG."Von dem vor einiger Zeit erwarteten Crash sind wir weit entfernt", bemerke Arthur Brunner von der ICF Bank. "Eine massive Zinswende steht nicht an."

Den vollständigen Artikel lesen ...