Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Aktie der Deutschen Telekom nach der gescheiterten Fusion von T-Mobile US mit Konkurrent Sprint von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 17,50 auf 16 Euro gesenkt. Es bleibe zwar die Möglichkeit künftiger Fusionen und Übernahmen, doch erst einmal erscheine es angemessen, den Telekomkonzern und seine US-Mobilfunktochter als eigenständige Unternehmen zu bewerten, schrieb Analyst Matthijs Van Leijenhorst in einer Studie vom Montag. Zudem könnte die nächste Bundesregierung den 32-prozentigen Staatsanteil an der Telekom verkaufen und ambitioniertere Ziele für den Ausbau des Breitbandnetzes fordern./gl/jha/ Datum der Analyse: 06.11.2017

ISIN: DE0005557508