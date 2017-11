Altbundespräsident Wulff hat sich neu erfunden: als Chef einer Nichtregierungsorganisation in China, die Lobbying betreibt. Dafür kassiert er zwar kein Geld, wird aber hofiert - und instrumentalisiert.

In einer Nebenstraße unweit des Shanghaier Finanzdistrikts ist Christian Wulff noch immer Präsident. Nicht mehr von Deutschland, natürlich. Aber immerhin von einer Nichtregierungsorganisation, die im 18. Stock eines verglasten Hochhauses residiert. Global Alliance of SMEs (Gasme), heißt sie, in ihrem Büro werkelt rund ein Dutzend einheimische Mitarbeiter unter flackerndem Neonlicht, in den Regalen stehen Auszeichnungen der chinesischen Regierung. Und an ihrer Spitze steht: Wulff, bis 2012 Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland, seit seinem erzwungenen Rücktritt der jüngste Altbundespräsident aller Zeiten, auf der Suche nach einer (Lebens)aufgabe.

Hat Wulff die nun in China gefunden? Jedenfalls hat es ihn an die Gasme-Spitze verschlagen. Die Organisation wurde 2009 von der Lobbyorganisation US-China Exchange Association in den USA gegründet und setzt sich offiziell für mittelständische Unternehmen weltweit ein. Die Hauptgeschäftsstelle sitzt aber nicht in den Vereinigten Staaten, sondern im Osten von Shanghai.

Als die WirtschaftsWoche dort vorbeischaut, erklärt die leitende Mitarbeiterin Zoe Xu ganz offen, Gasme betreibe eigentlich ausschließlich Wirtschaftsförderung für chinesische Firmen.

Es handelt sich bei Gasme also im Prinzip um eine Pro-China-Lobbyorganisation mit entsprechenden Aktivitäten. Zuletzt hat die etwa ein Global Development Forum in Jinan organisiert, dann eine Großveranstaltung zur Bewerbung des chinesischen Seidenstraßen-Megaprojekts - und auch das Business and Investors Forum China & Matchmaking Conference in Hamburg anlässlich des G20-Treffens diesen Sommer.

"Chinas Rolle in der Welt wird immer wichtiger", sagt Xu. "Und unsere Chefs sind alle Chinesen."

Bis auf den obersten Chef eben, Christian Wulff. Seit der Altbundespräsident voriges Jahr den Gasme-Vorsitz übernommen hat, war er bereits vier Mal für die Organisation in China. Dafür erhielt er, betont Wulff auf Anfrage, lediglich anfallende Kosten wie Flug oder Übernachtung erstattet (wie er ohnehin zu allen Fragen rund um seine Chinaaktivitäten bereitwillig und ausführlich Stellung nimmt). Wulff erklärt sein Engagement in durchaus wohlklingenden Worten. Die "Stärkung der Zivilgesellschaft" sei in China "schwieriger geworden", also setze er auf die Pflege "zwischenmenschlicher Kontakte und Austausch".

Naheliegender scheint als Begründung, dass der in Unehren ausgeschiedene Präsident sich im fernen China endlich mal wieder so richtig als Staatsmann fühlen kann - schon allein, weil seine Vergangenheit dort niemanden zu interessieren oder gar zu stören scheint. Dass Wulff selbst vor dem Skandalrücktritt in Deutschland eine fast ausschließlich repräsentative Rolle innehatte, weiß etwa Zoe Xu gar nicht.

Präsidiale Behandlung

Umso mehr hofieren sie ihn im Reich der Mitte. Der Niedersachse durfte gemeinsam mit Frankreichs Expräsident Nicolas Sarkozy auftreten, er hielt eine Rede beim President's Speeches Leader Summit. Stets ist die Behandlung eines Präsidenten würdig. Bei einer Veranstaltung in Peking, zu der Wulff geladen war, schickte ein deutscher Wirtschaftsverband als Veranstalter ihm eine Limousine zum Flughafen - einen goldenen Bentley, denn der chinesische Wagenvermittler war davon ausgegangen, dass sich dies für ein Exstaatsoberhaupt so gehöre.

Wulff sei ohne Zögern in das grell verzierte Auto eingestiegen, berichtet jemand, der dabei war. Das habe deutsche Beobachter "sehr irritiert". Doch Wulff, der sich auf dem Höhepunkt seiner präsidialen Skandale zu Unrecht fragen lassen musste, ob er ein Bobbycar für seinen Sohn unentgeltlich entgegengenommen hatte, hatte offenbar kein Problem, sich im goldenen Bentley durch China kutschieren zu lassen.

Geht so was? Prunkauftritte als Altbundespräsident in einem Land, in dem die Grenzen zwischen Kontakt und Korruption immer noch verwischen? Gasme-Mitarbeiterin Zoe Xu bestätigt freimütig, die Organisation habe sich für Wulff entschieden, weil er "von früher" über ...

