Mindestens 26 Menschen wurden bei dem Massaker in der texanischen Kirche erschossen. Für US-Präsident Donald Trump ist das aber kein Grund, um über die Waffengesetze in den USA zu diskutieren - sogar ganz im Gegenteil.

Nach dem jüngsten Massaker in den USA hat Präsident Donald Trump das Recht auf Schusswaffenbesitz verteidigt. Hintergrund des tödlichen Angriffs auf Gläubige in einer texanischen Kirche seien psychische Probleme des Täters, sagte Trump am Montag. Es handele sich dabei nicht um eine Frage des Waffenbesitzes. Vielmehr sei es zu begrüßen, dass jemand anderes mit seiner Waffe auf den Angreifer geschossen habe. Am Sonntag hatte ein Mann in dem Ort Sutherland Springs mindestens 26 Menschen getötet und 20 weitere verletzt. Er floh, nachdem den Behörden zufolge ein Bewohner des Ortes auf ihn geschossen hatte. Der Täter wurde später tot in seinem Fluchtwagen aufgefunden.

"Das ist ein psychisches Problem auf höchstem Niveau", sagte Trump. "Es ist ein sehr, sehr trauriges Ereignis." Psychische Probleme seien in den USA verbreitet, wie auch in anderen Ländern. Um ein "Waffenproblem" gehe es bei der Tat in Texas aber nicht, sagte er auf die Frage nach politischen Reaktionen. Trump äußerte sich vor Journalisten bei einer Pressekonferenz während seines Japan-Besuchs. Massaker wie das am Sonntag lösen in den USA regelmäßig Diskussionen über eine Verschärfung der Waffengesetze ...

