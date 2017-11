Im Zuge der Weltklimakonferenz in Bonn hat Entwicklungsminister Müller dazu aufgerufen, im deutschen Klimaschutz nicht nur einen Schwerpunkt im Segment der Kohlekraft zu setzen um das Pariser Abkommen umsetzen zu können.

Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hat dazu aufgerufen, die deutsche Klimaschutzdebatte nicht auf Kohlekraft zu reduzieren. "Jeder hat seinen Beitrag zu bringen", sagte Müller am Montag zu Beginn der Weltklimakonferenz in Bonn. Dies stehe keineswegs in einem Widerspruch zu den Interessen der Wirtschaft. "Klimaschutz schafft Millionen von Arbeitsplätzen in der Welt und Hunderttausende in Deutschland", sagte ...

