Unterföhring (ots) - Marktführer mit "The Voice of Germany": Die erfolgreiche Musikshow erzielt hervorragende 19,3 Prozent Marktanteil (14-49 Jahre) am Sonntagabend - und steigert sich damit deutlich zur Vorwoche (18,6 Prozent). SAT.1 ist mit 11,4 Prozent Marktanteil klarer Marktführer am Sonntag. Im Anschluss erzielt eine neue Folge von "LUKE! Die Woche und ich" mit 18,2 Prozent Marktanteil einen neuen Bestwert. Stark auch am Vorabend: Das Finale der fünften Staffel von "Das große Backen" holt sehr gute 13,6 Prozent Marktanteil.



Diese Talente singen in der nächsten Ausgabe von "The Voice of Germany" am Donnerstag, 9. November, um 20:15 Uhr, auf ProSieben: Carole Curty (27, Düdingen), Meike Ehnert (30, Schwarzenbach/ Saale), Jan Hasanov (20, Reutlingen), Anna Heimrath (20, Graz/AT), Michael Russ (24, Tillmitsch/AT), Franz Lippert (51, Kallmünz), Simon Zawila (37, Bielefeld), Kim Friehs (23, Unna), Melisa Toprakci (20, Neuss), Doris Mete (27, Uzwil/CH), Carina Chère (27, München), Shahd Syoufi (23, Stuttgart) und Julien Alexander Blank (20, Essen).



Alle Informationen zu "The Voice of Germany" finden Sie auf der Presseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2017 oder unter www.TheVoiceofGermany.de.



Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertes Fernsehpanel D + EU) Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 06.11.2017 (vorläufig gewichtet: 05.11.2017)



