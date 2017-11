NÜRNBERG (dpa-AFX) - Fast 1,1 Millionen offene Stellen gab es nach Angaben des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) im dritten Quartal in Deutschland. Das waren 174 400 Stellen mehr als im entsprechenden Vorjahresquartal, wie aus einer repräsentativen Betriebsbefragung des Instituts hervorgeht. In Westdeutschland waren 842 200 offene Stellen zu vergeben, in Ostdeutschland 255 400. Fast zwei Drittel der Stellen waren bei kleinen Unternehmen mit maximal 49 Beschäftigten zu finden.

"Besonders stark gestiegen ist die Personalnachfrage gegenüber dem Vorjahr im verarbeitenden Gewerbe und im Bereich Verkehr und Lagerei", sagte Arbeitsmarktforscher Alexander Kubis nach IAB-Angaben vom Montag. Mit ihrer Stellenerhebung untersuchen die Nürnberger Forscher viermal jährlich das gesamte Angebot - also auch jene Stellen, die den Arbeitsagenturen nicht gemeldet werden. Sie werteten dafür Antworten von rund 6000 Arbeitgebern aller Wirtschaftsbereiche aus./cat/DP/jha

