HAMBURG (dpa-AFX) - Das Karrierenetzwerk Xing wächst weiterhin kräftig und rechnet für das Gesamtjahr mit etwas mehr Gewinn als ursprünglich angenommen. An der Börse lösten die Nachrichten am Morgen eine Berg- und Talfahrt aus. Nach anfänglichen Kursgewinnen ging es für die Aktie merklich ins Minus. Zuletzt verlor sie 0,46 Prozent. Seit Jahresbeginn hat das Papier allerdings immer noch fast die Hälfte an Wert gewonnen.

Die Erlöse des Karrierenetzwerks erreichten von Januar bis September 134,5 Millionen Euro und damit 24 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie die Burda-Tochter am Montag in Hamburg mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um 22 Prozent auf 43,7 Millionen Euro zu. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen damit etwas über 21 Millionen Euro, ein Plus von 16 Prozent. Ein solides Zahlenwerk, urteilte ein Commerzbank-Analyst. Xing-Chef Thomas Vollmoeller geht nun für das gesamte Geschäftsjahr von einem Ebitda zwischen 58 und 59 Millionen Euro aus, während er zuvor noch 57 Millionen angepeilt hatte.

Den größten Teil des Umsatzes erzielt Xing immer noch im Geschäft mit Privatkunden. Hierbei verdient das Unternehmen Geld mit kostenpflichtigen Mitgliedschaften in seinem Online-Karriere-Netzwerk. Dabei haben sich in den ersten neun Monaten mehr als 1,5 Millionen neue Mitglieder registriert. Zugleich entschieden sich 56 000 Nutzer für eine kostenpflichtige Mitgliedschaft. Der Umsatz kletterte im Privatkunden-Bereich um 14 Prozent auf rund 65 Millionen Euro.

Ein noch stärkeres Wachstum kann das Unternehmen im Bereich E-Recruiting vorweisen. In diesem Segment unterstützt Xing Unternehmen bei der Suche nach geeigneten Mitarbeitern mit verschiedenen Dienstleistungen. Hier gingen die Erlöse um 41 Prozent auf gut 55 Millionen Euro nach oben. Aber auch das Geschäft mit der Onlinewerbung und dem Event-Service wie Jobmessen legte um gut ein Viertel zu.

Neben den wachsenden Nutzerzahlen seien auch neue Produkte für den Erfolg des sozialen Netzwerks verantwortlich, hieß es. So hatte Xing im September ein neues Werkzeug für Arbeitgeber zur Verwaltung geeigneter Bewerber vorgestellt. Dieses Tool soll Personalern Arbeit bei der Kandidaten-Suche abnehmen und spürbar Zeit sparen. Mit dem Werkzeug werden die Lebensläufe interessanter Kandidaten auf der Xing-Plattform durch den Abgleich ihrer Profile aktuell gehalten und gespeichert. Unternehmen können selbst auch Profile einstellen und verwalten.

Trotz des derzeitigen Kursverlustes hat die im TecDax notierte Xing-Aktie seit Jahresbeginn rund 47 Prozent zugelegt. Einen längeren Einbruch gab es Anfang Oktober, als ein Commerzbank-Analyst das Papier von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft hatte. Momentan ist das Papier mit einem Preis von 259,30 Euro rund 16 Euro von seinem Rekordhoch von Anfang Oktober entfernt./kro/stw/she

