FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutsche Wirtschaft befindet sich nach Aussage des Beratungsunternehmens Sentix weiterhin in einem Boom. Der Konjunkturindex für Deutschland steigt im November auf ein neues Allzeithoch, wie Sentix mitteilte. In Europa sieht die Lage ähnlich gut aus. Der Index beruht auf der Befragung von 1.000 Investoren, darunter 280 institutionellen.

Der deutsche Konjunkturindex steigt auf 42,4 (Oktober: 37,7) Punkte, wobei der Index der Lagebeurteilung 71,8 (65,3) Punkte erreicht und der Index der Konjunkturerwartungen 16,3 (13,0) Punkte. "Die deutsche Wirtschaft brummt wie nie zuvor", kommentierte Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner die Daten. Die Frage für die nächsten Monate sei nun, wann Kapazitäts- beziehungsweise Personalengpässe und Inflationsdruck spürbar würden.

Der Konjunkturindex des Euroraums erhöht sich auf 34,0 (29,7) Punkte, der höchste Stand seit Juli 2007. Der Lageindex klettert auf 45,8 (41,8) Punkte und der Erwartungsindex auf 22,8 (18,3) Punkte.

"Klarer könnte man nicht dokumentieren, dass zumindest die reale Wirtschaft die Krise bewältigt hat", schreibt Hübner in der Veröffentlichung. Inzwischen sei der Aufschwung so breit angelegt, dass in vielen Staaten der Eurozone sich auch die Beschäftigungssituation nachhaltig zu bessern beginne.

November 06, 2017

