Essen - Die angelaufene Woche bringt nur relativ wenige richtungsweisende Daten, so die Analysten der National-Bank AG.Die europäischen Einkaufsmanagerindices dürften heute die sehr gute Tendenz der letzten Monate fortschreiben: Das Momentum in der EU nehme derzeit eher noch weiter zu. Auch die Daten zur Industrieproduktion in Deutschland dürften morgen weiterhin von einer lebhaften Konjunktur zeugen. Der Ausblick für die Industrie sei weiterhin sehr gut, denn der globale Konjunkturmotor laufe derzeit auf Hochtouren. Am Freitag würden dann Daten zum US-Verbrauchervertrauen gemeldet. Und auch hier dürfte sich die solide Grundtendenz fortsetzen. Obgleich der letzte Arbeitsmarktbericht etwas unterhalb der Erwartungen gelegen habe, seien die Rahmenbedingungen für den privaten Konsum weiterhin exzellent.

