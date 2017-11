Wien - Die Veröffentlichungen in der abgelaufenen Woche bestärkten einmal mehr das vorherrschende Bild von der Wirtschaftsentwicklung der Eurozone, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der Konjunkturmotor laufe in der Eurozone auf allen Zylindern, mit 0,6% p.q. bzw. 2,5% p.a. liege der BIP-Zuwachs im dritten Quartal deutlich über dem langfristigen Schnitt. Der Aufschwung sei dabei sowohl auf Länder- als auch Branchenebene breit abgestützt. Die Analysten der RBI gehen davon aus, dass sich die Erholung mit hoher Dynamik bis zumindest Anfang 2018 fortsetzen wird. Gleichzeitig sei der Preisauftrieb mit zuletzt 1,4% p.a. bzw. ohne Energie und Nahrungsmittel 1,1% p.a. weiterhin unterdurchschnittlich. Bis zum Jahreswechsel dürfte die Gesamtinflationsrate weiter nachgeben und der Analysten-Schätzung zufolge bei rund 1,0% p.a. ihr Tief erreichen.

Den vollständigen Artikel lesen ...