Die Aktie von Evonik setzte am Freitag ihre Rally fort und stieg auf den höchsten Stand seit fast zwei Jahren. Nach guten Quartalszahlen und einem optimistischen Ausblick für das laufende Jahr zogen die Papiere des Spezialchemiekonzerns an. Positiv entwickelten sich die Geschäfte mit Hochleistungsmaterialien für die Autoindustrie und mit chemischen Stoffen für die Kunststoffindustrie. Zudem profitierte das Unternehmen von Zukäufen. Mit einem aufgelegten Sparprogramm soll in Zukunft noch mehr unter dem Strich hängen bleiben. Analysten äußerten sich infolge der Zahlen ebenfalls in der Mehrheit positiv. Optimistisch ist die Baader Bank und beließ ihre Bewertung bei Kaufen mit einem Kursziel von 38 Euro, nachdem der Konzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...