Wilmington, Delaware (ots/PRNewswire) - Am 25. Juni 2017 ("Petitionsdatum"), haben TK Holdings Inc. und bestimmte seiner verbundenen Unternehmen (gemeinsam "Schuldner") Insolvenzanträge nach Chapter 11 ("Fälle nach Chapter 11")des US-Konkursrechts beim US-Insolvenzgericht des Bezirks Delaware ("Insolvenzgericht") gestellt. Die Schuldner sind Tochtergesellschaften der Takata Corporation, eines japanischen Unternehmens, das Automobilkomponenten herstellt und vertreibt, darunter Gasgeneratoren für Airbags. Die Takata Corporation hat in Japan Insolvenzantrag gestellt.



Die Schuldner halten Personen, die Fahrzeuge mit bestimmten Gasgeneratoren für Airbags besitzen oder besessen haben, welche von den Schuldnern oder deren Partnerunternehmen hergestellt wurden, und die phasenstabilisiertes Ammoniumnitrat ("PSAN-Gasgeneratoren") enthalten, dazu an, die Website tkrestructuring.com/PPIC aufzusuchen und Informationen über die Fälle nach Chapter 11 und das Verfahren der Einreichung eines Anspruches gegen die Schuldner zu lesen. Die Informationen auf dieser Website sind in 22 Sprachen verfügbar. Betroffene Personen können Ihre E-Mail-Adresse eintragen, um Benachrichtigungen über wichtige Entwicklungen der Fälle nach Chapter 11 zu erhalten.



Das Insolvenzgericht hat folgende Fristen für die Einreichung von Ansprüchen an die Schuldner festgesetzt:



(a) Für Ansprüche an die Schuldner, mit Ausnahme von (i) Ansprüchen von Regierungskörperschaften (wie nachfolgend definiert) und (ii) Ansprüche aus oder mit Bezug auf PSAN-Gasgeneratoren, die von den Schuldnern oder deren verbundenen Unternehmen vor dem Petitionsdatum hergestellt wurden ("PPIC-Ansprüche"), läuft die Frist für die Einreichung eines Anspruchs am 27. November 2017 um 17:00 Uhr (US-Ostküstenzeit) ab;



(b) Für PPIC-Ansprüche läuft die Frist für die Einreichung eines Anspruchs am 27. Dezember 2017 um 17:00 Uhr (US-Ostküstenzeit) ab;



(c) Für Ansprüche an die Schuldner von Regierungskörperschaften (wie im US-Insolvenzrecht in Abschnitt 101(27) definiert), läuft die Frist für die Einreichung eines Anspruchs am 22. Dezember 2017 um 17:00 Uhr (US-Ostküstenzeit) ("behördliches Sperrdatum") ab.



Personen sollten sich an ihren örtlichen Vertragshändler wenden, um feststellen zu lassen, ob ihr Fahrzeug über einen PSAN-Gasgenerator verfügt. Weitere Informationen über Rückrufe von PSAN-Gasgeneratoren (darunter Informationen über den Erhalt eines Austausch-Gasgenerators), erhalten Sie unter www.AirbagRecall.com, https://www.nhtsa.gov/recall-spotlight/takata-air-bags, http://www.tc .gc.ca/eng/motorvehiclesafety/safevehicles-defectinvestigations-1433. html, http://www.mlit.go.jp/en/jidosha/vehicle_recall_17.html. Sie können zudem auf die Nachricht über den Rückruf antworten (wenn Sie eine solche erhalten haben) oder sich an Ihren örtlichen Vertragshändler wenden. Die Fälle nach Chapter 11 sollten keinen Einfluss auf die Möglichkeit für Fahrzeugbesitzer haben, kostenlos Austausch der zurückgerufenen PSAN-Gasgeneratoren zu erhalten.



