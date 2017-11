FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 06.11.2017 - 11.00 am



- BERENBERG RAISES SHIRE PRICE TARGET TO 6000 (5900) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 210 (226) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES SHELL PRICE TARGET TO 2675 (2450) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 700 (660) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES LANCASHIRE HOLDINGS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 863 (683) PENCE - INVESTEC RAISES GKN TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 400 (335) PENCE - JEFFERIES RAISES MITIE GROUP TO 'BUY' ('UNDERPERFORM') - TARGET 290 (220) PENCE - RBC CAPITAL CUTS IWG TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TP 220 (370) PENCE - RBC CUTS IWG TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 220 (370) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob