Berlin (ots) - In Zusammenarbeit mit der führenden Liquidmarke aus den USA, Beard Vape, bietet der Berliner E-Zigaretten Hersteller LYNDEN ab sofort eine neue Serie von Pods für die LYNDEN VOD E-Zigarette an. Die 3 Besteller aus der Beard Vape Linie, No. 32, No. 71 und No. 00 mit Nikotinsalz erweitern ab sofort die LYNDEN VOD Produktreihe. Diese werden in den Vertriebsnetzen beider Unternehmen weltweit ausgerollt.



"Nach einer intensiven Entwicklungszusammenarbeit mit unseren Partnern Beard Vape, freut es uns heute ganz besonders den Start der Beard SALTZ Pods auf Basis der VOD Plattform bekanntzugeben " so René Linden, Geschäftsführer von LYNDEN. Zum Start werden die 3 Bestseller von Beard Vape, No. 32, No. 71 und No. 00 mit Nikotinsalzen erhältlich sein.



Die Beard SALTZ Nikotinsalze in der VOD ermöglichen ein intensiveres Dampferlebnis als herkömmliche Nikotinlösungen welche in E-Liquids verwendet werden. Die verwendeten Nikotinsalze werden schneller vom Körper absorbiert und erzeugen einen sanfteren "Throat Hit". Gleichzeitig sind sie nahezu neutral im Geschmacksprofil, wodurch die eigentlichen Aromen des E-Liquids unverfälscht weitergegeben werden.



"Die LYNDEN Beard SALTZ für die VOD sind ein entscheidender Schritt dahin ein bestmögliches Dampferlebnis zu bieten und somit einer maximalen Anzahl an Rauchern den Umstieg auf die E-Zigarette zu ermöglichen. Ebenso freuen wir uns auf die Resonanz bestehender Dampfer auf diese Weiterentwicklung" so René Linden.



Die LYNDEN VOD E-Zigarette passt in jede Hemd- oder Hosentasche, erbringt aber eine Dampf- und Geschmacksleistung welche man bisher nur von größeren Geräten kannte. Das E-Liquid wird in vorgefüllten Pods einfach auf den Akku geschraubt und es kann losgedampft werden. Somit eignet diese E-Zigarette sich sowohl für Einsteiger als auch Fortgeschrittene zu einem attraktiven Preis von 24,95 EUR.



Über LYNDEN



LYNDEN ist einer der führenden Anbieter von E-Zigaretten in der DACH-Region. Das 2012 gegründete Unternehmen ist auf die Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen und innovativen E-Zigaretten und E-Liquids spezialisiert. Sämtliche LYNDEN Produkte werden in Deutschland entwickelt, designed und geprüft. Sicherheit und Qualität der Produkte und Prozesse sind durch Gütesiegel wie TÜV, CE, ISO 9001, RoHs und cGMP zertifiziert.



Pressekontakt: LYNDEN / PowerCigs Ltd. Geschäftsführer: René Linden Stralauer Allee 2b 10245 Berlin Deutschland www.LYNDEN.de info@lynden.de