Im TSI USA Portfolio wird in der aktuellen Ausgabe eine neue Aktie in das Portfolio aufgenommen. Die Aktie verläuft in einem astreinen Aufwärtstrend, der TSI Wert liegt bei weit über 90 Prozent. Trotzdem kam der Wert zuletzt unter Druck - wir nutzen diesen Rücksetzer zum Kauf. Laut Statistik sind hier schnelle Gewinne extrem wahrscheinlich. Außerdem: Die Volatilität an den Börsen ist auf einem historischen Tief - ist dies ein Anzeichen für einen Crash oder geht die Hausse weiter? Im neuen TSI-USA Report erfahren Sie die Antwort.

Den vollständigen Artikel lesen ...