Da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich: Daimler (ISIN: DE0007100000) schießt ans bisherige Jahreshoch vom Januar bei 73,23 Euro und wirkt, als würde man nach noch Höherem streben. Dabei drehte die Aktie nach den Quartalszahlen am 20. Oktober nach unten, hatte Mühe, sich um 68 Euro zu stabilisieren. Was hat sich verändert? Die Zahlen sind bekannt und dieselben wie vor gut zwei Wochen, der Umbau in Richtung einer divisionalen Struktur wurde im Zuge der Quartalsbilanz kommuniziert. Waren es die Verkaufszahlen für Oktober?

Eher nicht. Denn da lag Daimler für Deutschland zwar sehr stark. Aber VW konnte nicht glänzen, lag unter dem Schnitt der Steigerung der Gesamtverkaufszahlen von +3,9 Prozent gegenüber Oktober 2016 … und stieg trotzdem. Und bei den Verkäufen in den USA war Daimler schwach. Der Blick zurück ...

Den vollständigen Artikel lesen ...