In ihrem aktuellen Anleihen-Barometer zur neuen 7,25%-"Umtauschanleihe" der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (WKN A2GSNF) stuft die KFM Deutsche Mittelstand AG die Anleihe als "attraktiv" (4 von 5 möglichen Sternen) ein.

Auf Grund des anhaltenden und sehr ertragreichen Wachstums in Europa und China in Verbindung mit der wachstumsbedingt aktuell unterdurchschnittlichen, aber steigenden Eigenkapitalquote und der attraktiven Rendite von 7,25% p.a. wird die neue NZWL-Anleihe als "attraktiv" bewertet, so die Analysten in ihrem Fazit.

7,25%-NZWL-Umtauschanleihe

ANLEIHE CHECK: Die geplante Anleihe 2017/23 der Neue ZWL Zahnradwerke Leipzig GmbH ist mit einem Zinskupon von 7,25% p.a. (Zinstermin jährlich am 08.12.) ausgestattet und hat eine Laufzeit bis zum 08.12.2023. Es ist eine Anleiheplatzierung von insgesamt bis zu 15 Millionen Euro im Rahmen eines Umtauschangebotes geplant, bei dem bis zu 60% des ausstehenden Volumens der Anleihe 2014/19 umgetauscht werden können.

Vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten sind in den Anleihebedingungen ab 08.12.2020 zu 101,5%, ab 08.12.2021 zu 101,0% und ab 08.12.2022 zu 100,5% des Nennwertes vorgesehen. Außerdem ist in den Anleihebedingungen eine Ausschüttungsbeschränkung von max. 25% des ...

