Die pharmazeutische Industrie war in den vergangenen Jahren der

wichtigste Wachstumstreiber für den Industriestandort Schweiz und hat

dadurch massgeblich zum gesamtwirtschaftlichen Wachstum beigetragen.

Rund ein Fünftel des realen BIP-Wachstums der Schweiz ging auf das

Konto der Schweizer Pharmaindustrie.



Zum siebten Mal haben BAK Economics AG und Polynomics AG im

Auftrag von Interpharma die aktuellen volkswirtschaftlichen Daten zur

Bedeutung der Pharmaindustrie in der Schweiz erhoben. Die Studie

zeigt auf, wie sich die Pharmabranche in Bezug auf wichtige

Kennzahlen wie Arbeitsplätze, Wertschöpfung, Produktivität und

Exporte entwickelt hat und wie sie im Branchenvergleich dasteht.

Zudem wird auf die Standortfaktoren und die bilateralen Abkommen aus

Sicht der Pharmaindustrie eingegangen.



Ergänzt wird die Studie zur Bedeutung der Pharmaindustrie für die

Schweiz durch eine Fallstudie von BAK Economics AG zur Bedeutung von

Pharmaunternehmen für die regionale Wirtschaft. Am Beispiel des

Biotechnologieunternehmens Biogen, das in Luterbach 1.5 Milliarden

Schweizer Franken in den Bau einer hochmodernen biopharmazeutischen

Produktionsanlage investiert, werden die Wirkungskanäle aufgezeigt.

Dr. Natascha Schill, Managing Director von Biogen Switzerland AG,

wird Ergebnisse der Fallstudie vorstellen.



Dienstag, 21. November 2017, 9.30 Uhr, Hotel Bellevue Palace,

Salon Rouge, Bern



In der Beilage finden Sie ein Detailprogramm sowie einen

Antworttalon. Wir danken Ihnen für Ihre Anmeldung bis zum 16.

November 2017 an sibylle.augsburger@interpharma.ch



