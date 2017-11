Linz - Die Arbeitsmarktdaten für die USA lagen am Freitag mit 261.000 neu geschaffenen Stellen im Rahmen der Erwartungen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Ein stabiler Arbeitsmarkt und aufkommende Inflation seien die Grundvoraussetzung für eine Zinserhöhung durch die US-Notenbank. Mit den Freitagsdaten sei die Zinserwartung für einen Zinsschritt im Dezember auf 90% gestiegen. Der US-Dollar profitiere davon und habe gegenüber dem Euro bis auf 1,1600 zulegen können. (06.11.2017/alc/a/a)

