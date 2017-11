Rückgang beim CHNComp nach Trumps Kommentaren zum Handel Nach Massenschießerei in Texas bleibt Gold weiterhin unverändert SPA35 gerät nach Auslieferung von Puigdemont unter Druck

Zusammenfassung:Es war ein intensives Wochenende, wenn auch nicht nur im positiven Sinne. In den USA gab es erneut eine Massenschießerei, die Märkte verhielten sich allerdings relativ ruhig. Investoren verfolgten insbesondere Donald Trumps Besuch in Asien, denn seine Kommentare haben bereits Auswirkungen auf die Märkte gehabt. Des Weiteren hat sich der katalanische Ministerpräsident der belgischen Polizei gestellt, nachdem die spanische Regierung einen Haftbefehl gegen ihn ausgeschrieben hatte. Donald Trump hat bei seinem Besuch in Asien vor allem zwei Prioritäten: Nordkorea und den Handel. Auch wenn seine Reise in Japan begonnen hat, erhöhte Trump bereits erheblich den Druck auf China. Der Präsident erhoffe sich mehr Einsatz seitens der Chinesen im Hinblick auf den Nordkorea-Konflikt. Letztendlich waren es aber seine Bemerkungen zum Handel, die die Märkte beeinflusst hatten. Die USA könnten möglicherweise bald etwas gegen die Handelsdefizite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...