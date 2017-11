Das lange Zeit anvisierte Fusionsvorhaben der Deutschen Telekom Tochter T-Mobile US mit dem Wettbewerber Sprint und wird nun doch nicht mehr weiterverfolgt. Das endgültige Aus brachte das Wertpapier der Deutschen Telekom am Montag gehörig unter Druck und verwies das Papier zugleich an die letzte Stelle im DAX-Index. Damit schwindet auch merklich die Chance auf eine baldige Trendwende in der Aktie des Mutterkonzerns Deutsche Telekom, weil mit dem heutigen Rückfall unter die Vorwochentiefs von 15,16 Euro die potenzielle Trendwendeformation in Form einer inversen SKS-Formation jetzt Makulatur sein dürfte und nun kaum Chancen auf eine nachhaltige Erholung der Aktie zugerechnet werden können.

Jahrestiefs im Visier

Nach dem Rückfall der Deutschen Telekom-Aktie ...

