TIBCO gratuliert Mercedes-AMG Petronas Motorsport-Fahrer Lewis Hamiltonzur Weltmeisterschaft(press1) - TIBCOs Analyse-Software-Lösungen unterstützen Lewis Hamiltonbei seinem WeltmeisterschaftssiegMünchen, 6. November, 2017 - TIBCO Software Inc. [1], ein weltweitführender Anbieter von Integrations-, API-Management- und Analysesoftware,gratuliert dem Piloten von Mercedes-AMG Petronas Motorsport, LewisHamilton, zum Gewinn der FIA Formel-1-Weltmeisterschaft 2017 und zumTitelgewinn beim Grand Prix von Mexiko am vergangenen Sonntag[1]. TIBCOsfortschrittliche visuelle Analyse- und Integrationslösungen tragen dazubei, den Erfolg des Teams weiter voranzutreiben und als offiziellerTeampartner neue Ansätze für den Autorennsport zu entwickeln."Die zahlreichen Siege, die unser Partner Mercedes-AMG Petronas Motorsportin diesem Jahr erzielt hat und die daraus resultierenden zweiMeisterschaftstitel sind ein weiterer Beweis dafür, was stetigetechnologische Innovation leisten kann ", erklärt Thomas Been, ChiefMarketing Officer von TIBCO. "Wir fühlen uns im Rückblick auf die Formel 1Saison 2017, geehrt, dass wir mit einem solch talentierten Team einePartnerschaft eingegangen sind, die sich weiter entwickelt und dieLeistungsfähigkeit unserer Lösungen so unter Beweis gestellt hat."TIBCO hilft dabei, ein digitales Nervensystem zu bilden, das Einblicke indie Arbeit des Mercedes-AMG Petronas Motorsport Teams gibt. DieseTeilnahme an der Formel-1-Welt zeigt die Breite und Flexibilität desAngebots von TIBCO. Die Überprüfung der Daten vor, während und nach demRennen in Echtzeit ermöglicht es dem Team, Entscheidungen im Moment zutreffen, anstatt Zeit durch die Verarbeitung von Ergebnissen zu verlieren."Wir arbeiten ständig mit riesigen Datenmengen, die in Echtzeitverarbeitet werden müssen. Daher benötigen wir robuste Technologie, umdiesen Prozess zu unterstützen ", führt Matt Harris, Leiter der IT-Abteilung bei Mercedes-AMG Petronas Motorsport,aus. "Unsere Partnerschaftmit TIBCO hilft uns, unser Datenmanagement zu überdenken und auf derGrundlage der erhaltenen Informationen fundierte Entscheidungen zutreffen. Diese beiden Meisterschaftstitel beweisen, dass das, was wir hiertun, einen Unterschied macht."TIBCO und Mercedes-AMG Petronas Motorsport werden weiterhinzusammenarbeiten, um die Methoden zur Verarbeitung von Renndaten undAnalyse der Ergebnisse weiterzuentwickeln und die Fähigkeiten der TIBCO(R)Connected Intelligence Cloud in diese Bemühungen einzubeziehen.Informationen über TIBCOAls Motor des digitalen Wandels unterstützt TIBCO mit der TIBCO ConnectedIntelligence Cloud den Ablauf von Entscheidungsprozessen und machtUnternehmen agiler und smarter. Von APIs und Systemen bis hin zuEndgeräten und Anwendern verbinden wir alles mit allem, erfassen Daten inEchtzeit und steigern die Intelligenz Ihres Unternehmens durch wertvolleAnalyse-Erkenntnisse. Rund um den Globus verlassen sich Tausende vonKunden auf TIBCO, um attraktive Erfahrungen bereitzustellen, operativeProzesse effizienter zu gestalten und ihre Innovationskraft zu steigern.Ausführliche Informationen zur smarten Art der Digitalisierung erfahrenSie unter http://www.tibco.com/.###TIBCO und das TIBCO Logo sind Handelsmarken oder eingetrageneHandelsmarken von TIBCO Software Inc. und/oder ihrer Tochterunternehmen inden USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Produkt- undUnternehmensnamen und -marken, die in diesem Dokument genannt werden, sindEigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden nur zum Zweck derWarenbezeichnung erwähnt.PR-Kontakt Deutschlandeloquenza pr gmbhSvenja Op gen Oorth / Katharina PöppelEmil-Riedel-Str. 1880538 MünchenTel.: 49 (0) 89 24 20 38-0E-Mail: mailto:tibco@eloquenza.de=-------------------------------------------------------------------------->[1]*Vorbehaltlich der offiziellen Bestätigung der Ergebnisse der FIA FormulaOneTM World Championship 2017 durch die FIADies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

November 06, 2017 05:25 ET (10:25 GMT)