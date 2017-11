Paris - Die Anleger an Europas wichtigsten Börsen haben auch am Montag Vorsicht walten lassen. Nachdem sich die Aktienmärkte bereits am Freitag lustlos ins Wochenende verabschiedet hatten, standen die Indizes nun etwas im Minus.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,34 Prozent auf 3677,28 Punkte nach. Die Vorwoche hatte der Leitindex der Eurozone noch mit einem Plus von rund 1 Prozent beendet.

Der französische CAC-40-Index stand am Montag 0,22 Prozent tiefer bei 5505,71 Punkten. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,16 Prozent auf 7548,10 Zähler nach unten. In London verhinderten die starken Minenwerte stärkere Abschläge.

Im ...

