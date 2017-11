Die Börsenblogger um 12: DAX-Anleger nehmen Gewinne mit, Evotec mit Befreiungsschlag

Nachdem der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) in der vergangenen Woche ein Kursfeuerwerk abbrennen konnte, nehmen Investoren am deutschen Aktienmarkt am Montag einige Gewinne mit. Noch scheint es jedoch keine Anzeichen dafür zu geben, dass die Rekordjagd beendet wäre.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,2% 13.455

MDAX -0,3% 26.894

TecDAX +0,1% 2.578

SDAX -0,1% 12.096

Euro Stoxx 50 -0,3% 3.681

Die Topwerte im DAX sind RWE (WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129), Merck (WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905) und Fresenius Medical Care (WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802). Interessant ist auch der Blick in die zweite Reihe. Das Biotechnologieunternehmen Evotec (WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809) konnte mit positiven Nachrichten aufwarten, so dass Anleger nun hoffen dürfen, dass es nach dem jüngsten Kursrücksetzer wieder aufwärts geht.

