Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf hat ein Ermittlungsverfahren gegen mehrere leitende Mitarbeiter bzw. Verantwortliche der "alten" Metro AG wegen des Verdachtes der Marktmanipulation und Insiderhandel mit Metro-Aktien eingeleitet. Dabei war zunächst unklar, gegen wie viele Personen insgesamt ermittelt wird.

Das Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Marktmanipulation richtet sich gegen fünf mutmaßlich Verantwortliche des Unternehmens vor der Aufspaltung, wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Es bestünden Anhaltspunkte, dass Metro die Pläne zur Aufspaltung hätte früher veröffentlichen müssen als am 30. März. Falls dieser Verdacht zutreffe, sei die Verspätung geeignet gewesen, den Börsenkurs von Metro-Stamm- und Vorzugsaktien erheblich zu beeinflussen.

Bei dem Verdacht des Insiderhandels ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen drei Personen aus dem Unternehmen und eine externe Person. Es lägen Anhaltspunkte vor, dass zwei der Mitarbeiter Metro-Aktien in unterschiedlicher Stückelung in einem "virulenten Zeitraum" erwarben. Der dritte, externe, Beschuldigte habe Metro-Aktien möglicherweise nach einem Hinweis eines Metro-Mitarbeiters erworben.

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft wollte sich nicht dazu äußern, ob einige der Personen in beiden Fällen beschuldigt werden. Die Staatsanwaltschaft werde nach "Güterabwägung zwischen dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit und dem Persönlichkeitsrecht der Beschuldigten" keine weitere Information zu den Beschuldigten herausgeben.

Am Freitag hatten Staatsanwaltschaft und Polizei die Metro-Geschäftsräume im Hauptquartier Düsseldorf durchsucht, um Beweismaterial im Zusammenhang mit dem Verdacht des Insiderhandels sicherzustellen. Die Durchsuchung und das Ermittlungsverfahren erfolgten aufgrund einer Anzeige der Wertpapieraufsicht Bafin, wie die Staatsanwaltschaft Düsseldorf weiter mittelte.

Die neue Metro AG war am Montag nicht unmittelbar für eine Stellungnahme zu erreichen.

Am Freitag hatte ein Unternehmenssprecher erklärt, dass das Unternehmen "mit den Ermittlungsbehörden in vollem Umfang" kooperiere. Die Pläne zur Aufspaltung in die "neue" Metro AG und die Ceconomy AG habe der Konzern am 30. März "pünktlich und unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften kommuniziert" und sei "dabei allen entsprechenden Pflichten nachgekommen".

Seit Juli 2017 umfasst die "neue" Metro AG nur noch das Großhandels- und Lebensmitteleinzelhandelsgeschäft der alten Gruppe. Unter Ceconomy firmiert das Unterhaltungselektronikgeschäft. Gegen die Aufspaltung der Metro liegen mehrere Klagen vor.

