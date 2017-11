Luxembourg/Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Mit der dritten Adventskalender-Edition von Energy Drink 28 BLACK lässt sich das Warten aufs Christkind gut aushalten. 24 Dosen 28 BLACK Açaí in stylischem Weihnachts-Outfit verkürzen die Zeit bis zum 24. Dezember und sorgen gleichzeitig dafür, dass keiner im Weihnachtsstress schlapp macht. Das Design der Dosen ist - ganz 28 BLACK like - typografisch modern gestaltet und mit reduzierten weihnachtlichen Symbolen ergänzt. Wer den ultimativen 28 BLACK Adventskalender 2017 für Freunde, Kollegen oder Kunden oder aber ganz einfach für sich haben möchte, der kann ihn exklusiv im 28 BLACK Online Shop unter www.28black.com bestellen.



Über 28 BLACK



28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben, die ein ausgewähltes Portfolio an innovativen Erfrischungsgetränken im Premium-Segment anbietet. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid Drinks AG (www.splendid-drinks.com).



28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin und Konservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei.



OTS: Splendid Drinks AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/114117 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_114117.rss2



Pressekontakt: C.M.W. Canadian Mineral Water Dev. S.A. Sibylle Erler 5, rue Heienhaff L-1736 Senningerberg (Luxembourg) Tel.: +352 26 71 39 50 s.erler@cmw.lu



Vertriebskontakt CALIDRIS 28 Deutschland GmbH Nicole Rezgui Kurfürstendamm 37 D-10719 Berlin Tel.: +49 30 688 34 25 20 sales@calidris28.com