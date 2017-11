MONTREAL, QUÉBEC (KANADA -- (Marketwired) -- 11/06/17 -- Bombardier (TSX: BBD.A)(TSX: BBD.B)(OTCQX: BDRBF) gab heute die Ergebnisse für das dritte Quartal 2017 bekannt. Besonders hervorgehoben wurden der anhaltende Prozess der Umstrukturierung des Unternehmens und die Steigerung der Ertragskraft. Das Unternehmen erwartet, dass das konsolidierte EBIT vor Sonderfaktoren für das Gesamtjahr mindestens 630 Mio. $ betragen wird, das ist ein Wert im oberen Bereich der früheren Prognose.

'zDas war ein außerordentlich spannendes Quartal für Bombardier, da wir für unser C Series-Programm Airbus willkommen hießen," sagte Alain Bellemare, President und Chief Executive Officer, Bombardier Inc. 'zDies ist ein bahnbrechender Schritt für Bombardier. Er positioniert das C Series-Programm für langfristigen wirtschaftlichen Erfolg und wird für unsere Kunden, Lieferanten und Aktionäre zusätzlichen und nachhaltigen Wert liefern."

'zWir machen auch weiterhin solide Fortschritte bei der Umsetzung unseres Umstrukturierungsplans und sind auf bestem Weg, um die im November 2015 festgelegten Ziele zu erreichen", fuhr Bellemare fort. 'zWir haben unsere Fähigkeit zur Senkung der Kosten, Verbesserung der Produktivität und Steigerung der Marge nachdrücklich unter Beweis gestellt. Wir haben unsere Wachstumspläne umgesetzt, und wir sind dabei, große strategische Schritte zu unternehmen, um das Potenzial unseres Portfolios voll auszuschöpfen."

Für das Quartal wies Bombardier Umsatzerlöse in Höhe von 3,8 Mrd. $ aus. Das EBIT vor Sonderfaktoren stieg auf 165 Mio. $, was fast eine Verdoppelung gegenüber dem dritten Quartal 2016 bedeutet. Die EBIT-Margen vor Sonderfaktoren betrugen 8,5 % bei Transportation, 8,8 % bei Business Aircraft und 9,3 % bei Aerostructures. Commercial Aircraft verzeichnete ein EBIT vor Sonderfaktoren gemäß dem Ramp-up-Plan für die C Series. Die Verwendung des Cashflow entsprach mit 495 Mio. $ ebenfalls der Prognose.

Zusammen mit den Ergebnissen des dritten Quartals gab Bombardier außerdem bekannt, dass ein europäischer Kunde einen Letter of Intent (LOI - Vorvertrag) über bis zu 61 Flugzeuge der C Series unterzeichnet hat, davon 31 Festbestellungen und 30 Optionen. Der Vorvertrag (LOI) gilt vorbehaltlich der Unterzeichnung eines Kaufvertrags, mit der vor Jahresende gerechnet wird. Auf Basis des Listenpreises würde der Wert einer Festbestellung bei ca. 2,4 Mrd. $ liegen. Dieser Betrag wird auf fast 4,8 Mrd. $ steigen, wenn alle 30 Optionen ausgeübt werden sollten.

'zDieser neue Großauftrag bestätigt das gestiegene Vertrauen der Kunden in die C Series," sagte Bellemare. 'zDa sich Airbus an dem Programm beteiligt, und da sich die C Series weiterhin im Dienst bewährt, gehen wir davon aus, dass sich die Verkaufsdynamik in Zukunft stark beschleunigen wird."

Zu weiteren Höhepunkten der Leistung des Unternehmens im dritten Quartal gehören ein Anstieg der Umsatzerlöse bei Transportation um 20 % gegenüber derselben Vorjahresperiode sowie eine Margenerhöhung und ein starker Auftragseingang. Business Aircraft erreichte ebenfalls eine Margenerhöhung bei weiterer Verbesserung der Produktivität und der betrieblichen Effizienz und bewies damit seine Fähigkeit zu starken Leistungen in jeglichem Marktumfeld. Global 7000 machte Fortschritte bei seiner Zertifizierung, indem das vierte Testflugzeug im Quartal in die Phase der Testflüge eintrat. Es ist weiterhin geplant, dass dieses neue Ultra-Langstreckenflugzeug im zweiten Halbjahr 2018 in Dienst genommen wird.

Bombardier gab weiterhin die Berufung von Douglas R. Oberhelman in seinen Board of Directors bekannt. Douglas Oberhelman arbeitete 41 Jahre lang bei der Caterpillar Inc., wo er verschiedene Managementfunktionen ausübte, einschließlich Executive Chairman, eine Position, die er bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand im März 2017 innehatte. Herr Oberhelmann ersetzt Patrick Pichette, der den Rücktritt von seiner Position im Board of Directors von Bombardier aus persönlichen Gründen angeboten hatte. Das Board of Directors hat das Rücktrittsangebot von Herrn Pichette angenommen und dankt ihm für seine vierjährige engagierte Tätigkeit sowie für seine Einsichten und die Energie, die er während seiner Amtszeit in das Unternehmen eingebracht hat.

AUSGEWÄHLTE ERGEBNISSE

QUARTALSERGEBNISSE ---------------------------------------------------------------------------- Dreimonatszeitraum zum 30. September 2017 2016 Abweichung ---------------------------------------------------------------------------- Umsätze $ 3.835 $ 3.736 3 % EBIT $ 115 $ 63 83 % EBIT-Marge 3,0 % 1,7 % 130 Basispunkte EBIT vor Sonderfaktoren $ 165 $ 87 90 % EBIT-Marge vor Sonderfaktoren 4,3 % 2,3 % 200 Basispunkte EBITDA vor Sonderfaktoren(3) $ 236 $ 172 37 % EBITDA-Marge vor Sonderfaktoren(3) 6,2 % 4,6 % 160 Basispunkte Nettoverlust $ (117) $ (94) (24) % Verwässerter Gewinn pro Aktie (in Dollar) $ (0,05) $ (0,04) (25) % Bereinigter Nettoverlust(3) $ (29) $ (10) (190) % Bereinigter Gewinn pro Aktie (in Dollar)(3) $ (0,01) $ 0,00 enthält keine aussagekräftigen Informationen Nettozugänge Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte $ 287 $ 248 16 % Verwendung des freien Cashflows $ (495) $ (320) (55) % ============================================================================ ERGEBNISSE SEIT BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES ============================================================================ Neunmonatszeitraum zum 30. September 2017 2016 Abweichung ---------------------------------------------------------------------------- Umsätze $ 11.503 $ 11.959 (4) % EBIT $ 97 $ (132) 173% EBIT-Marge 0,8 % (1,1) % 190 Basispunkte EBIT vor Sonderfaktoren $ 457 $ 323 41 % EBIT-Marge vor Sonderfaktoren 4,0 % 2,7 % 130 Basispunkte EBITDA vor Sonderfaktoren $ 689 $ 595 16 % EBITDA-Marge vor Sonderfaktoren 6,0 % 5,0 % 100 Basispunkte Nettoverlust $ (444) $ (722) 39 % Verwässerter Gewinn pro Aktie (in Dollar) $ (0,19) $ (0,36) 47 % Bereinigter Nettogewinn (-verlust) $ 12 $ (127) 109 % Bereinigter Gewinn pro Aktie (in Dollar) $ 0,01 $ (0,09) 111 % Nettozugänge Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte $ 952 $ 874 9% Verwendung des freien Cashflows $ (1.658) $ (1.560) (6) % ============================================================================ Stand zum 30. September 31. Dezember 2017 2016 ---------------------------------------------------------------------------- Verfügbare kurzfristige Kapital- ressourcen(4) $ 2.811 $ 4.477 (37) % ============================================================================

Sämtliche Beträge in dieser Pressemitteilung sind in US-Dollar ausgewiesen, sofern nicht anders angegeben.

Die in den Tabellen enthaltenen Beträge, ausgenommen Beträge pro Aktie, sind in Millionen ausgewiesen, sofern nicht anders angegeben.

Bombardier wies konsolidierte Umsatzerlöse von 3,8 Mrd. $ im Quartal und von 11,5 Mrd. $ im Neunmonatszeitraum aus, gegenüber 3,7 Mrd. $ bzw. 12,0 Mrd. $ im jeweiligen Vergleichszeitraum des Vorjahres - hauptsächlich wegen anhaltendem Wachstum bei Transportation und wegen kürzlich bekanntgegebenen bereinigten Volumen in den Aerospace-Segmenten, entsprechend der Marktnachfrage. Das EBIT vor Sonderfaktoren betrug im Quartal bzw. in der Neunmonatsperiode 165 Mio. $ bzw. 457 Mio. $, eine Steigerung um 90 % bzw. 41 % gegenüber dem jeweiligen Vergleichszeitraum des Vorjahres. Dieses Wachstum wurde erzielt durch beträchtliche Margenverbesserungen bei Transportation, Business Aircraft und Aerostructures, wobei all diese Geschäftsbereiche im Quartal Margen von 8,5 % oder höher erzielten . Die Verwendung des freien Cashflows betrug 495 Mio. $ im Quartal und 1,7 Mrd. $ im Neunmonatszeitraum - als Ergebnis eines Anstiegs bei Transportation wegen des Produktions-Ramp-up im Vorfeld von Auslieferungen und mit einem Produktions-Ramp-up bei Aerospace für Global 7000 und die C Series-Programme. Das Finanzergebnis seit Beginn des Geschäftsjahres erlaubt eine Prognose für das Gesamtjahr für das konsolidierte EBIT vor Sonderfaktoren von mindestens 630 Mio. $; das liegt im oberen Bereich der Bandbreite der früheren Prognose. Die Prognose für das Jahr für die konsolidierten Umsatzerlöse und den freien Cashflow wird auf 16,3 Mrd. $ bzw. 1,0 Mrd. $ revidiert - angesichts der etwa 20 bis 22 Auslieferungen von Einheiten der C Series aufgrund von Lieferverzögerungen von Pratt & Whitney. Bestimmte Triebwerke, die ursprünglich für die Herstellung von Flugzeugen im vierten Quartal bestimmt waren, werden in die Verwendung als Ersatzteile bei bestehenden Kunden der C Series umgeleitet.

SEGMENTIERTE ERGEBNISSE UND BESONDERHEITEN

Business Aircraft

Quartalsergebnisse ============================================================================ Dreimonatszeitraum zum 30. September 2017 2016 Abweichung ---------------------------------------------------------------------------- Umsätze $ 1.095 $ 1.314 (17) % Flugzeuglieferungen (in Einheiten) 31 36 (5) EBIT $ 93 $ 84 11 % EBIT-Marge 8,5 % 6,4 % 210 Basispunkte EBIT vor Sonderfaktoren $ 96 $ 84 14 % EBIT-Marge vor Sonderfaktoren 8,8 % 6,4 % 240 Basispunkte EBITDA vor Sonderfaktoren $ 117 $ 120 (3)% EBITDA-Marge vor Sonderfaktoren 10,7 % 9,1 % 160 Basispunkte Nettozugänge Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte $ 242 $ 165 47 % ============================================================================ Stand zum 30. September 31. Dezember 2017 2016 ---------------------------------------------------------------------------- Auftragsbestände (in Mrd. Dollar) $ 14,5 $ 15,4 (6) % ============================================================================ -- 31 Flugzeuge während des Quartals ausgeliefert. Mit 96 ausgelieferten Flugzeugen seit Beginn des Geschäftsjahres sind wir auf bestem Weg, die prognostizierte Anzahl von ca. 135 Flugzeugauslieferungen zu erreichen, da wir in das saisonmäßig stärkste Quartal des Jahres gehen.(2) -- Weiterhin hervorragende Umsetzung unseres Umstrukturierungsplans und der Kostenkontrollinitiativen. Die EBIT-Marge vor Sonderfaktoren belief sich in dem erneut starken Quartal auf 8,8 %, bzw. auf 8,5 % seit Beginn des Geschäftsjahres. Auf bestem Weg, um Margen von ca. 8,0 % für das Gesamtjahr zu erreichen.(2) -- Das Global 7000 Flugzeug befindet sich auf bestem Weg für eine Indienstnahme im zweiten Halbjahr 2018. Das vierte FTV absolvierte seinen Jungfernflug am 28. September erfolgreich und wird für Bewertungstests der Innenausstattung verwendet. Die vier FTVs haben bisher insgesamt 900 Flugstunden absolviert. Das Flugzeug zeigt weiterhin außerordentlich gute Leistungen und einen hohen Grad an Zuverlässigkeit. Die Ergebnisse zeigen einen hohen Reifegrad, was die geplanten Zertifizierungsaktivitäten voll unterstützt. Letzte Vorbereitungen für den ersten Flug mit dem FTV5 sind im Gange, und mehrere Einheiten des Business Jets Global 7000 befinden sich in der Endmontage. -- Gemäß unserer Strategie zur Steigerung unseres Ersatzteilgeschäfts erweiterten wir unser Service-Center in Tucson, Arizona, eröffneten Teilelager in Miami, Florida und Tianjin, China, und führten neue Dienstleistungen auf Abonnementbasis ein, einschließlich Programme für Smart Services und Smart Training.

Commercial Aircraft

Quartalsergebnisse ============================================================================ Dreimonatszeitraum zum 30. September 2017 2016 Abweichung ---------------------------------------------------------------------------- Umsätze $ 525 $ 538 (2) % Flugzeuglieferungen (in Einheiten) 16 16 - Nettoaufträge (in Einheiten) 25 (9) 34 Book-to-Bill-Verhältnis(5) 1,6 enthält keine aussagekräftigen Informationen enthält keine aussagekräftigen Informationen EBIT $ (95) $ (107) 11 % EBIT-Marge (18,1) % (19,9) % 180 Basispunkte EBIT vor Sonderfaktoren $ (94) $ (107) 12 % EBIT-Marge vor Sonder- faktoren (17,9) % (19,9) % 200 Basispunkte EBITDA vor Sonderfaktoren $ (79) $ (96) 18 % EBIT-Marge vor Sonder- faktoren (15,0) % (17,8) % 280 Basispunkte Nettozugänge Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte $ 16 $ 47 (66)% ============================================================================ Stand zum 30. September 31. Dezember 2017 2016 ---------------------------------------------------------------------------- Auftragsbestand (in Einheiten) 433 436 (3) ============================================================================

- Am 16. Oktober gaben wir eine Partnerschaft mit Airbus SE (Airbus) für die C Series bekannt, wodurch sich der Wert des Programms mehr als verdoppeln sollte. Es wird erwartet, dass die Kombination der globalen Reichweite und Größe von Airbus mit der neuesten und fortschrittlichsten Flugzeugfamilie von Bombardier wirtschaftliche Dynamik und Kosteneinsparungen bei der Herstellung herbeiführen wird. Darüber hinaus ist beabsichtigt, dass das Flugzeug der C Series im Rahmen der Partnerschaft an einer zweiten Endmontagelinie in Mobile, Alabama, gefertigt wird, wodurch den US-Luftfahrtgesellschaft-Kunden eine optimale Lösung im Segment der Flugzeuge mit 100 bis 150 Sitzen und einem Gang geboten wird. Die Transaktion bedarf noch der Genehmigung der Aufsichtsbehörden. Es wird erwartet, dass sie im zweiten Halbjahr 2018 abgeschlossen sein wird. (6)

- Im Quartal lieferten wir 16 Flugzeuge aus, davon 4 der CRJ Series, 7 Q400 und 5 der C Series. Da sich die Auslieferung von Regionalflugzeugen und Turbopropmaschinen auf 39 Flugzeuge belief, befinden wir uns auf bestem Weg, um im Gesamtjahr auf 50 Flugzeuge zu kommen. (2)

- Im Laufe des Quartals erhielten wir einen Auftrag von SpiceJet über bis zu 50 Q400-Turboprop-Flugzeuge. Dieser Auftrag, der bisher größte Auftrag über Q400 Turboprop-Flugzeuge überhaupt, umfasst eine Festbestellung von 25 Q400 Turboprop-Flugzeugen und eine Kaufoption über weitere 25 Flugzeuge. Laut Listenpreis beläuft sich der Wert dieses Auftrags auf 1,7 Mrd. $. Mit diesem Auftrag startet unser neues dichtbestuhltes 90-Sitze-Modell.

- Lieferverzögerungen von Pratt & Whitney bei neuen Triebwerken werden sich auf die Auslieferungen von Flugzeugen der C Series im Gesamtjahr auswirken. Darüber hinaus werden bestimmte Triebwerke, die ursprünglich für die Herstellung von Flugzeugen bestimmten waren, in die Lieferung von Ersatzteilen bei bestehenden Kunden der C Series umgelenkt. Als Folge davon wird nun erwartet, dass sich die Auslieferung im vierten Quartal auf 8 bis 10 Einheiten der C Series belaufen wird, bzw. von 20 bis 22 Einheiten im Gesamtjahr. Die Prognose für 2017 für die Umsatzerlöse von Commercial Aircrafts wird deshalb auf ca. 2,5 Mrd. $ angepasst. Wir haben einen Vorvertrag (LOI) abgeschlossen, wodurch sich Pratt & Whitney einverstanden erklärt hat, ab dem vierten Quartal überschüssige Lagerbestände, die durch die Lieferverzögerungen bei Triebwerken entstanden sind, durch einen Lieferantenvorschuss zu unterstützen. Der Vorschuss wird nicht in unseren freien Cashflow eingerechnet, wird sich aber positiv auf unsere Gesamtliquidität und die Barmittel auswirken. Der Vorvertrag (LOI) steht unter dem Vorbehalt einer abschließenden Vereinbarung zwischen beiden Parteien, dessen Abschluss noch vor Jahresende erwartet wird.

- Das Flugzeugprogramm der C Series gewinnt durch seine außergewöhnliche Leistung weiter an Marktakzeptanz:

-- Nach dem Ende des dritten Quartals unterzeichneten wir einen Letter of Intent (LOI - Vorvertrag) mit einem europäischen Kunden über bis zu 61 Flugzeugen der C Series, davon 31 Einheiten als Festbestellung und 30 Einheiten als Option. Laut Listenpreis beläuft sich der Wert dieses Festauftrags auf rund 2,4 Mrd. $. Der Vorvertrag (LOI) gilt vorbehaltlich der Unterzeichnung eines Kaufvertrags, mit dessen Unterzeichnung noch vor Jahresende gerechnet wird. -- Die Leistung der Flugzeuge der C Series ist sehr gut. Der Treibstoffverbrauch ist um 3 % niedriger als zunächst beworben, was zusätzliche Chancen eröffnet und die Wirtschaftlichkeit des Flugzeugs erhöht; -- Das Flugzeug CS100 von Swiss International Air Lines (SWISS) absolvierte im August seinen ersten kommerziellen Flug zum London City Airport und wurde damit das größte Passagierflugzeug, das für den Betrieb dieses herausfordernden City-Flughafens zertifiziert wurde, was den Fluggesellschaften und dem fliegenden Publikum neue Möglichkeiten eröffnet. -- Die Flugzeuge der C Series erhielten ihre zweite Environmental Product Declaration (EPD - Umeltproduktdeklaration), was ihre unerreichte Umweltfreundlichkeit bestätigt. Die Umweltproduktdeklaration (EPD) für das Flugzeug CS300 von Bombardier kommt ein Jahr nach der EPD (R) für das Flugzeug CS100.

- Wir veröffentlichten unsere Marktprognose für die nächsten 20 Jahre, 2017-2036. In diesem Zeitraum werden wir der einzige Hersteller mit einer kompletten Palette von Lösungen sein (CRJ Series, Q400 und C Series). Wir gehen davon aus, dass sich dieses Marktsegment, derzeit 6.900 Flugzeuge, bis 2036 aufgrund von Flottenerneuerung und Marktwachstum auf 14.250 verdoppeln wird. (7)

- Was die von The Boeing Company (Boeing) beim U.S. Department of Commerce (US-Handelsministerium) und der U.S. International Trade Commission (US-Außenhandelskommission) eingereichte Petition wegen angeblicher Bedrohung durch künftige Exporte der Flugzeugfamilie C Series in die USA betrifft, erklären wir unser klares Nichteinverständnis mit der vorläufigen Entscheidung des Handelsministeriums - 300 % Zoll auf Importe aus Kanada von Zivilflugzeugen mit 100 bis 150 Sitzen. Wir sind weiterhin zuversichtlich, dass am Ende des Prozesses die U.S. International Trade Commission die richtige Schlussfolgerung treffen wird, nämlich, dass Boeing keine Schäden erlitten hat. Wir gehen davon aus, dass die US-Außenhandelskommission ihre endgültige Entscheidung über die drohende Schädigung im ersten Halbjahr 2018 treffen wird.

Aerostructures und Engineering Services

Quartalsergebnisse ============================================================================ Dreimonatszeitraum zum 30. September 2017 2016 Abweichung ---------------------------------------------------------------------------- Umsätze $ 343 $ 337 2 % Externer Auftragseingang $ 96 $ 104 (8) % Externes Book-to-Bill-Verhältnis(8) 0,9 1,0 (0,1) EBIT $ 38 $ 20 90 % EBIT-Marge 11,1 % 5,9 % 520 Basispunkte EBIT vor Sonderfaktoren $ 32 $ 29 10 % EBIT-Marge vor Sonderfaktoren 9,3 % 8,6 % 70 Basispunkte EBITDA vor Sonderfaktoren $ 43 $ 42 2 % EBITDA-Marge vor Sonderfaktoren 12,5 % 12,5 % 0 Basispunkte Nettozugänge Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte $ 4 $ 7 (43) % ============================================================================ Stand zum 30. September 31. Dezember 2017 2016 ---------------------------------------------------------------------------- Externer Auftragsbestand $ 88 $ 42 110 % ============================================================================ -- Die EBIT-Marge vor Sonderfaktoren betrug 9,3 % im Quartal und 8,1 % seit Beginn des Geschäftsjahres. Auf bestem Weg für das Erreichen des Ziels für das Gesamtjahr von ca. 8 % .(2) -- Beträchtliche Ramp-up-Aktivitäten gemäß dem erwarteten Wachstum des Programms für die C Series und für das Flugzeug Global 7000. (2)

Transportation

Quartalsergebnisse ============================================================================ Dreimonatszeitraum zum 30. September 2017 2016 Abweichung ---------------------------------------------------------------------------- Umsätze $ 2.134 $ 1.782 20 % Auftragseingang (in Mrd. Dollar) $ 1,8 $ 2,9 (38) % Book-to-Bill-Verhältnis(9) 0,9 1,6 (0,7) EBIT $ 129 $ 125 3 % EBIT-Marge 6,0 % 7,0 % (100) Basispunkte EBIT vor Sonderfaktoren $ 181 $ 140 29 % EBIT-Marge vor Sonderfaktoren 8,5 % 7,9 % 60 Basispunkte EBITDA vor Sonderfaktoren $ 204 $ 164 24 % EBITDA-Marge vor Sonderfaktoren 9,6 % 9,2 % 40 Basispunkte Nettozugänge Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte $ 18 $ 28 (36) % ============================================================================ Stand zum 30. September 31. Dezember 2017 2016 ---------------------------------------------------------------------------- Auftragsbestände (in Mrd. Dollar) $ 33,0 $ 30,1 10 % ============================================================================ -- Die Umsatzerlöse stiegen im dritten Quartal um 20 % auf 2,1 Mrd. $ aufgrund des Ramp-ups von Schlüsselprojekten, die allmählich zum Erreichen der Prognose von ca. 8,5 Mrd. für das Gesamtjahr beitragen (2) -- Auftragseingang von 1,8 Mrd. $ im dritten Quartal, hauptsächlich wegen Aufträgen, die im Raum Asien/Pazifik und in Europa unterzeichnet wurden, und die unser Book-to-Bill- verhältnis(9) für die Neunmonatsperiode auf 1,1 bringen. Die Mehrzahl unserer Auftragseingänge beruht auf derzeitigen Plattformen und unterstützt die Wiederverwendung bestehender Technologien. -- Die EBIT-Marge vor Sonderfaktoren von 8,5 % im dritten Quartal und von 8,2 % in der Neunmonatsperiode bringt uns auf besten Weg, um unsere Prognose von rund 8 % für das Gesamtjahr zu erreichen. -- Die Umstrukturierungsinitiativen tragen weiter zur Margensteigerung bei. Im September 2017 trafen das Management und der Gesamtbetriebsrat von Bombardier Transportation GmbH eine Betriebsvereinbarung über die Umstrukturierung in Deutschland und ebneten damit den Weg für das Erreichen wichtiger Meilensteine der Umstrukturierung, einschließlich der Spezialisierung deutscher Standorte.

Bezugsrechte im Zusammenhang mit der Partnerschaft mit Airbus

Im Zusammenhang mit der privaten Platzierung von Bezugsrechten auf Airbus über den Erwerb von bis zu 100.000.000 Klasse-B-Aktien von Bombardier (mit nachrangigem Stimmrecht) hat die TSX (Toronto Stock Exhange) entschieden, die Kündigung der privaten Platzierung solcher Bezugsrechte zu akzeptieren, und sie hat die Börsennotierung solcher Klasse-B-Aktien gemäß den Bedingungen der Bezugsrechte von der TSX unter Auflagen genehmigt. Die Börsennotierung erfolgt unter dem Vorbehalt, dass Bombardier alle TSX-Anforderungen an die Börsennotierung erfüllt. Eine Wertpapierinhabergenehmigung wird gemäß den Regeln der TSX (Toronto Stock Exchange) wegen der Tatsache erforderlich sein, dass die Bezugsrechte später als 45 Tage nach dem Datum emittiert werden, an dem der Ausübungspreis festgelegt wurde, wie in Abschnitt 607(f)(i) des TSX Company Manual festgelegt. Eine solche Genehmigung wurde - wie mit der TSX vereinbart und unter Berufung auf die Befreiung gemäß Abschnitt 604 (d) des TSX Company Manual - auf dem Wege einer schriftlichen Einverständniserklärung der Aktieninhaber erzielt, die mehr als 50 % der Stimmrechte halten, die allen von Bombardier emittierten und ausstehenden Aktien zugehörig sind.

Über Bombardier

Bombardier ist der weltweit führende Hersteller von Flugzeugen und Zügen. Bereits bei seinen heutigen Aktivitäten plant Bombardier mit Weitblick voraus und entwickelt die Mobilität weltweit weiter, indem das Unternehmen das überall vorhandene Verlangen nach effizienterem, umweltfreundlichem und angenehmem Transport erfüllt. Unsere Fahrzeuge, Dienstleistungen und vor allem unsere Mitarbeiter haben uns zu einem weltweit führenden Transportunternehmen gemacht.

Der Hauptsitz von Bombardier befindet sich in Montreal, Kanada und unsere Aktien werden an der Toronto Stock Exchange (BBD) gehandelt. Im Geschäftsjahr mit Abschluss zum 31. Dezember 2016 haben wir Umsatzerlöse in Höhe von 16,3 Milliarden $ erwirtschaftet. Nachrichten und Informationen stehen unter www.bombardier.com zur Verfügung âˆ' oder folgen Sie uns auf Twitter unter @Bombardier.

Bombardier, CRJ Series, CS100, CS300, C Series, Global, Global 7000, Q400 und Smart Services sind Marken der Bombardier Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften.

Die Gespräche und Analysen des Managements sowie der Konzern-Zwischenabschluss stehen Ihnen auf ir.bombardier.com zur Verfügung.

Basispunkte: Basispunkte enthält keine aussagekräftigen Informationen enthält keine aussagekräftigen Informationen (1) Marge bezieht sich auf das EBIT vor Sonderfaktoren oder EBIT-Marge vor Sonderfaktoren. Non-GAAP-Finanzkennzahlen Den Hinweis zur Vorsicht bezüglich nicht-GAAP-konformer Kennzahlen finden Sie am Ende dieser Pressemitteilung. (2) Zu Einzelheiten zu den Annahmen, auf denen die Prognose beruht, siehe den Haftungsausschluss im Jahresabschluss 2016 in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen und die Prognosen der berichtspflichtigen Segmente und zukunftsgerichteten Aussagen. (3) Non-GAAP-Finanzkennzahlen Den Hinweis zur Vorsicht bezüglich nicht-GAAP-konformen Kennzahlen finden Sie am Ende dieser Pressemitteilung. (4) Definiert als Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zuzüglich des im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilitäten verfügbaren Betrags. (5) Definiert als erhaltene Nettoaufträge über die Lieferung von Flugzeugen (in Einheiten). (6) Siehe den Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Aussagen am Ende dieser Pressemitteilung . (7) Verfügbar auf der speziellen Website von Bombardier für Investorenbeziehungen unter ir.bombardier.com. Siehe Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Aussagen am Ende dieser Pressemitteilung. (8) Definiert als neue externe Aufträge gegenüber externen Einnahmen. (9) Definiert als neue Aufträge gegenüber Einnahmen.

HINWEIS ZUR VORSICHT GEGENÜBER NICHT-GAAP-KONFORMEN KENNZAHLEN

Diese Pressemitteilung basiert auf ausgewiesenen Erträgen in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS). Der Verweis auf die allgemein anerkannten Grundsätze der Rechnungslegung (GAAP) ist gleichbedeutend mit IFRS, sofern nicht anders angegeben. Diese Pressemitteilung basiert zudem auf nicht-GAAP-konformen Finanzkennzahlen, zu denen das EBITDA, das EBIT bzw. EBITDA vor Sonderfaktoren, das bereinigte Nettoergebnis, das bereinigte Ergebnis je Aktie und der freie Cashflow zählen. Diese nicht-GAAP-konformen Kennzahlen leiten sich in erster Linie vom Konzernabschluss ab, stellen jedoch keine von der IFRS festgelegte, standardisierte Termini dar, daher könnten andere Personen, die diese Begriffe verwenden, diese anders auslegen. Das Management ist der Ansicht, dass bestimmte nicht-GAAP-konforme Leistungskennzahlen zusätzlich zu den IFRS-Kennzahlen, den Nutzern unseres Jahresabschlusses ein besseres Verständnis unserer Ergebnisse sowie entsprechender Trends ermöglichen und für mehr Transparenz und Verständlichkeit hinsichtlich der wichtigsten Ergebnisse unseres Unternehmens sorgen. Definitionen dieser Kennzahlen können Sie in den Abschnitten 'zNon-GAAP-Finanzkennzahlen" und 'zLiquidität und Kapitalressourcen" im Inhaltsverzeichnis des Lageberichts (MD&A\) und in den Ergebnisanalysen der einzelnen berichtspflichtigen Segmente nachschlagen, zudem finden Sie nachfolgend Überleitungen zu vergleichbaren IFRS-Kennzahlen.

Überleitung der Segmentergebnisse auf das Konzernergebnis ============================================================================ Dreimonatszeiträume Neunmonatszeiträume zum 30. September zum 30. September ---------------------------------------------------------------------------- 2017 2016 2017 2016 ---------------------------------------------------------------------------- Umsätze Business Aircraft $ 1.095 $ 1.314 $ 3.488 $ 4.090 Commercial Aircraft 525 538 1.705 1.918 Aerostructures und Engineering Services 343 337 1.157 1.230 Transportation 2.134 1.782 6.032 5.626 Corporate und Elimination (262) (235) (879) (905) ---------------------------------------------------------------------------- $ 3.835 $ 3.736 $ 11.503 $ 11.959 ============================================================================ EBIT vor Sonderfaktoren Business Aircraft $ 96 $ 84 $ 296 $ 269 Commercial Aircraft (94) (107) (235) (276) Aerostructures und Engineering Services 32 29 94 94 Transportation 181 140 495 379 Corporate und Elimination (50) (59) (193) (143) ---------------------------------------------------------------------------- $ 165 $ 87 $ 457 $ 323 ---------------------------------------------------------------------------- Sonderfaktoren Business Aircraft $ 3 $ - $ 34 $ (109) Commercial Aircraft 1 - 3 483 Aerostructures und Engineering Services (6) 9 (6) (10) Transportation 52 15 284 144 Corporate und Elimination - - 45 (53) ---------------------------------------------------------------------------- $ 50 $ 24 $ 360 $ 455 ---------------------------------------------------------------------------- EBIT Business Aircraft $ 93 $ 84 $ 262 $ 378 Commercial Aircraft (95) (107) (238) (759) Aerostructures und Engineering Services 38 20 100 104 Transportation 129 125 211 235 Corporate und Elimination (50) (59) (238) (90) ---------------------------------------------------------------------------- $ 115 $ 63 $ 97 $ (132) ============================================================================ Überleitung des EBITDA vor Sonderfaktoren sowie des EBITDA zum EBIT ============================================================================ Dreimonatszeiträume Neunmonatszeiträume zum 30. September zum 30. September ---------------------------------------------------------------------------- 2017 2016 2017 2016 ---------------------------------------------------------------------------- EBIT $ 115 $ 63 $ 97 $ (132) Amortisation 69 85 225 272 Wertberichtigungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte(1) 2 - 45 - ---------------------------------------------------------------------------- EBITDA 186 148 367 140 Sonderfaktoren mit Ausnahme von Wertberichtigungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte(1) 50 24 322 455 ---------------------------------------------------------------------------- EBITDA vor Sonderfaktoren $ 236 $ 172 $ 689 $ 595 ============================================================================ (1) Nähere Informationen zu Sonderfaktoren finden Sie im Lagebericht (MD&A\) des Unternehmens im Abschnitt 'zKonsolidiertes Betriebsergebnis". Überleitung des bereinigten Nettoverlusts zum Nettoverlust und der Berechnung des bereinigten Ergebnisses pro Aktie ============================================================================ Dreimonatszeitraum zum 30. September ---------------------------------------------------------------------------- 2017 2016 ---------------------------------------------------------------------------- (pro Aktie) (pro Aktie) ---------------------------------------------------------------------------- Nettoverlust $ (117) $ (94) Anpassungen des EBIT im Zusammenhang mit Sonderfaktoren(1) 50 $ 0,02 24 $ 0,01 Anpassungen des Finanzergebnisses im Zusammenhang mit dem Anteil an den Netto-Pensionsverpflichtungen 21 0,01 16 0,01 Zinsen in Verbindung mit Steuerstreitigkeiten(1) 11 0,01 - - Nettoveränderung der Rückstellungen, die sich aus Veränderungen der Zinssätze sowie der Nettoverluste aus bestimmten Finanzinstrumenten ergeben 7 0,00 50 0,02 Steuerliche Auswirkungen von besonderen(1) und sonstigen Sonderfaktoren (1) 0,00 (6) 0,00 ---------------------------------------------------------------------------- Bereinigter Nettoverlust (29) (10) Nettoverlust aufgrund von NCI 26 15 Dividenden auf Vorzugsaktien, einschließlich Steuern (7) (7) ---------------------------------------------------------------------------- Bereinigter Nettoverlust zuzurechnen den Aktionären der Bombardier Inc. $ (10) $ (2) ============================================================================ Gewichteter Durchschnitt der Zahl verwässerter Stammaktien (in Tausend) 2.195.330 2.210.085 ============================================================================ Bereinigtes Ergebnis pro Aktie (in Dollar) $ (0,01) $ 0,00 ============================================================================ Überleitung des bereinigten Konzernüberschusses zum Konzernverlust und Berechnung des bereinigten Ergebnisses pro Aktie ============================================================================ Neunmonatszeitraum zum 30. September ---------------------------------------------------------------------------- 2017 2016 ---------------------------------------------------------------------------- (pro Aktie) (pro Aktie) ---------------------------------------------------------------------------- Nettoverlust $ (444) $ (722) Anpassungen des EBIT im Zusammenhang mit Sonderfaktoren(1) 360 $ 0,16 455 $ 0,21 Anpassungen des Finanzergebnisses im Zusammenhang mit dem Anteil an den Netto-Pensionsverpflichtungen 59 0,03 50 0,02 Nettoveränderung der Rückstellungen, die sich aus Veränderungen der Zinssätze sowie des Nettoergebnis aus bestimmten Finanzinstrumenten ergeben 38 0,02 75 0,03 Zinsen in Verbindung mit Steuerstreitigkeiten(1) 11 0,00 26 0,01 Transaktionskosten im Zusammenhang mit der Wandeloption, die eingebettet ist in das CDPQ- Investment(1) - - 8 0,00 Steuerliche Auswirkungen von besonderen(1) und sonstigen Sonderfaktoren (12) (0,01) (19) 0,00 ---------------------------------------------------------------------------- Bereinigtes Nettoergebnis 12 (127) Nettoergebnis zuzurechnen den NCI 36 (49) Dividenden auf Vorzugsaktien, einschließlich Steuern (19) (18) ---------------------------------------------------------------------------- Bereinigter Nettogewinn (-verlust) zuzurechnen den Aktionären der Bombardier Inc. $ 29 $ (194) ============================================================================ Gewichteter Durchschnitt der Zahl verwässerter Stammaktien (in Tausend) 2.254.047 2.217.102 ============================================================================ Bereinigtes Ergebnis pro Aktie (in Dollar) $ 0,01 $ (0,09) ============================================================================ Überleitung vom bereinigten zum verwässerten Ergebnis je Aktie (in US-Dollar) ============================================================================ Dreimonatszeitraum zum 30. September ---------------------------------------------------------------------------- 2017 2016 ---------------------------------------------------------------------------- Verwässertes Ergebnis je Aktie $ (0,05) $ (0,04) Auswirkungen besonderer(1) und sonstiger Ausgleichsposten 0,04 0,04 ---------------------------------------------------------------------------- Bereinigtes Ergebnis je Aktie $ (0,01) $ 0,00 ============================================================================ Überleitung vom bereinigten zum verwässerten Ergebnis je Aktie (in US-Dollar) ============================================================================ Neunmonatszeitraum zum 30. September ---------------------------------------------------------------------------- 2017 2016 ---------------------------------------------------------------------------- Verwässertes Ergebnis je Aktie $ (0,19) $ (0,36) Auswirkungen besonderer(1) und sonstiger Ausgleichsposten 0,20 0,27 ---------------------------------------------------------------------------- Bereinigtes Ergebnis je Aktie $ 0,01 $ (0,09) ============================================================================ (1) Nähere Informationen zu Sonderfaktoren finden Sie im Lagebericht (MD&A\) des Unternehmens im Abschnitt 'zKonsolidiertes Betriebsergebnis". Überleitung des freien Cashflows zum Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit ============================================================================ Dreimonatszeiträume Neunmonatszeiträume zum 30. September zum 30. September ---------------------------------------------------------------------------- 2017 2016 2017 2016 ---------------------------------------------------------------------------- Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit $ (208)$ (72)$ (706)$ (686) Nettozugänge Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (287) (248) (952) (874) ---------------------------------------------------------------------------- Verwendung des freien Cashflows $ (495)$ (320)$ (1.658)$ (1.560) ============================================================================

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die unter anderem Folgendes beinhalten können: Aussagen über Zweck, Führung, Ausrichtungen, Ziele, Prioritäten, Markt und Strategien, Finanzlage, Überzeugungen, Perspektiven, Pläne, Erwartungen, Vorhersagen, Einschätzungen und Absichten des Unternehmens; die allgemeine Wirtschafts- und Geschäftslage, Perspektiven und Trends der Branche; erwarteter Anstieg der Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen; Produktentwicklung, einschließlich der geplanten Designs, Eigenschaften, Kapazitäten oder Leistungen; erwarteter oder geplanter Einsatz von Produkten und Dienstleistungen, Aufträgen, Lieferungen, Tests, Vorlaufzeiten, Zertifizierungen und Projektumsetzung im Allgemeinen; Wettbewerbsposition; erwartete Auswirkungen des rechtlichen und regulatorischen Umfelds und von Gerichtsverfahren auf das Unternehmen und den Geschäftsbetrieb des Unternehmens; verfügbare Liquidität und laufende Überprüfung der strategischen und finanziellen Alternativen; der Abschluss, das hier beschriebene erwartete Timing der Transaktion mit Airbus und der Erhalt der für diese Transaktion erforderlichen aufsichtsrechtlichen und sonstigen Genehmigungen und das dafür erforderliche Timing; die Führung und Aufsicht, Finanzierung und Liquidität der C Series Aircraft Limited Partnership (CSALP); die hier beschriebenen Auswirkungen und erwarteten Vorteile der einzelnen Transaktionen mit Airbus, das Investment der Regierung von Quebec in CSALP und die private Platzierung einer Minderheitsbeteiligung an Transportation durch die Caisse de depot et placement du Quebec (CDPQ)auf Betrieb, Infrastruktur, Fähigkeiten, Entwicklung, Wachstum und sonstige Chancen, geografische Reichweite, Größe, Profil, finanzielle Verhältnisse, Zugang zum Kapitalmarkt und Gesamtstrategie des Unternehmens; und die Auswirkung einer solchen Transaktion und eines solchen Investments auf die Bilanz und die Liquidität.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind allgemein an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie zu erkennen - wie 'zkönnte", 'zwird", 'zsollen", 'zkönnen", 'zerwarten", 'zschätzen", 'zbeabsichtigen", 'zannehmen", 'zplanen", 'zvorhersehen", 'zglauben", 'zverlaufen", 'zbeibehalten" oder 'zausrichten", der Negation und Variation dieser Begriffe sowie an ähnlichen Begriffen, soweit sie sich auf Bombardier und CSALP beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden vorgelegt, um zu einem besseren Verständnis der Investoren und anderen Interessenvertreter für bestimmte Hauptelemente der aktuellen Ziele, strategischen Prioritäten, Erwartungen und Pläne des Unternehmens beizutragen sowie um ein besseres Verständnis für das Unternehmen und sein erwartetes Tätigkeitsumfeld zu erhalten. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese Angaben für andere Zwecke nicht angemessen sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen setzen naturgemäß voraus, dass die Unternehmensleitung Vermutungen anstellt, und sie unterliegen wichtigen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Bombardier und CSALP in zukünftigen Zeiträumen wesentlich von den prognostizierten Ergebnissen oder denen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden, abweichen können. Obwohl die Unternehmensleitung diese Annahmen auf Grundlage der zurzeit zur Verfügung stehenden Informationen für vernünftig und angemessen hält, besteht die Gefahr, dass sie möglicherweise nicht korrekt sind. Zu den Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, die in dieser Pressemitteilung in Bezug auf die Transaktion mit Airbus besprochen werden, gehören folgende materielle Annahmen: die Erfüllung aller Bedingungen für den Abschluss und der erfolgreiche Abschluss der Transaktion innerhalb des erwarteten Zeitrahmens, einschließlich Erhalt der aufsichtsrechtlichen (auch kartellrechtlichen) und sonstigen Genehmigungen; die Erfüllung und Ausführung der Verpflichtungen durch beide Parteien gemäß der Transaktionsvereinbarung und künftiger kommerzieller Vereinbarungen und dass im Zusammenhang damit keine erheblichen Ineffizienzen oder sonstige Probleme entstehen; die Realisierung der von der Transaktion erwarteten Vorteile und Synergien innerhalb des erwarteten Zeitrahmens; die Fähigkeit des Unternehmens, den derzeitigen Finanzierungsplan von CSALP weiterzuführen und eventuelle Liquiditätsverknappungen finanzieren zu können; Angemessenheit von Liquiditätsplanung und Management und Projektfinanzierung; und die Genauigkeit der Beurteilung der erwarteten Wachstumstreiber und Sektorentrends. Weitere Informationen in Bezug auf die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zugrunde liegen, finden Sie in den strategischen Prioritäten und in der Einleitung sowie in den Abschnitten zu zukunftsgerichteten Aussagen im Lagebericht (MD&A\) zum Konzernabschluss für das Geschäftsjahr mit Abschluss zum 31. Dezember 2016.

Im Hinblick auf die hier besonders besprochene Transaktion mit Airbus gehören zu bestimmten Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen wesentlich abweichen, unter anderen folgende: Risiken, die damit im Zusammenhang stehen, dass die aufsichtsrechtliche Genehmigung (einschließlich der kartellrechtlichen Genehmigung) oder sonstige Genehmigungen nicht oder erst mit Verzögerung erteilt werden, oder dass sonstige Bedingungen für den Abschluss der Transaktion nicht oder erst mit Verzögerung erfüllt werden, sowie Unsicherheiten in Bezug auf die Länge der Zeit bis zum Abschluss der Transaktion; Änderungen der Bedingungen für die Transaktion; die Nichterfüllung oder Nichtausübung der Verpflichtungen aus der Transaktionsvereinbarung und künftiger kommerzieller Vereinbarungen durch eine der Parteien und/oder erhebliche Ineffizienzen oder sonstige Probleme, die sich im Zusammenhang damit ergeben; die Auswirkungen der Bekanntmachung der Transaktion auf die Beziehungen des Unternehmens zu Dritten, einschließlich Geschäftspartnern, Mitarbeitern und Wettbewerbern, strategische Beziehungen, Betriebsergebnisse und die Geschäftsbereiche allgemein; die Nichtrealisierung der erwarteten Vorteile und Synergien der Transaktion, entweder innerhalb des erwarteten Zeitrahmens oder überhaupt; die Unfähigkeit des Unternehmens, den derzeitigen Finanzierungsplan über CSALP aufrechtzuerhalten und eventuelle künftige Liquiditätsengpässe zu überbrücken; Unangemessenheit von Liquiditätsplanung, Management und Projektfinanzierung.

Bestimmte sonstige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten und in den zukunftsgerichteten Aussagen geäußerten abweichen, sind unter anderem Risiken im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, Risiken im Zusammenhang mit dem Umfeld des Unternehmens, (z. B. Risiken im Zusammenhang mit 'zBrexit", der Finanzlage der Fluggesellschaften, von Geschäftskunden der Flugzeug- und der Schienenfahrzeugindustrie; die Handelspolitik; verstärkter Wettbewerb; politische Instabilität und höhere Gewalt oder Naturkatastrophen), operationelle Risiken (z. B. Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen, Entwicklung des Neugeschäfts; Zertifizierung und Zulassung von Produkten und Dienstleistungen; Verpflichtungen mit Festpreisen oder mit fester Laufzeit, und die Ausführung des Produktions- und Projektmanagements, Druck auf den Geldfluss und auf Investitionen aufgrund von Projekt-Zyklus-Schwankungen und Saisonalität, unsere Fähigkeit zur erfolgreichen Implementierung und Umsetzung unserer Strategie und unseres Umwandlungsplans; Geschäfte mit Partnern; Leistungsansprüche im Rahmen der Produktgarantie und behaupteter Schäden oder Verluste, behördliche und gerichtliche Verfahren; Risiken in Bezug auf Umwelt, Arbeitssicherheit und Gesundheit; Abhängigkeit von bestimmten Kunden und Lieferanten; Humanressourcen; Abhängigkeit von Informationssystemen; Abhängigkeit von und Schutz der Rechte an geistigem Eigentum; Angemessenheit des Versicherungsschutzes), Finanzierungsrisiken (z. B. Risiken in Bezug auf Liquidität und Zugang zu den Kapitalmärkten; Risiken im Zusammenhang mit Altersversorgungsleistungen; Kreditrisiko; wesentliche bestehende Schulden und Zinsverpflichtungen; bestimmte restriktive Kreditbedingungen und Mindestbargeldbestände; Finanzierungshilfen zugunsten bestimmter Kunden; Abhängigkeit von staatlicher Förderung) und Marktrisiken (z. B. Risiken im Zusammenhang mit Währungsschwankungen; Zinsänderungen; Absinken von Restwerten; Erhöhungen der Rohstoffpreise oder Inflation von Wechselkursschwankungen). Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 'zRisiken und Unsicherheiten" unter dem Stichpunkt 'zSonstiges" im Lagebericht (MD&A\) zum Konzernabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016.

Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste der Faktoren, die zukünftiges Wachstum, Ergebnisse und Leistungen beeinträchtigen können, nicht erschöpfend ist, und dass sie kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen sollten. Weitere Risiken und Unsicherheiten, die dem Unternehmen derzeit unbekannt sind oder die dem Unternehmen derzeit als unerheblich erscheinen, könnten ebenfalls dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizit enthaltenen Angaben abweichen. Darüber hinaus kann es keine Garantie dafür geben, dass die vorgeschlagene Transaktion mit Airbus zustande kommt oder dass die erwarteten strategischen Vorteile sowie Betriebs-, Wettbewerbs- und Kostensynergien in ihrer Gesamtheit, teilweise oder überhaupt realisiert werden. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen der Geschäftsführung zum Zeitpunkt dieses Berichts wider und können sich später ändern. Soweit nichts anderes durch die anwendbaren Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist, lehnt das Unternehmen ausdrücklich jede Absicht zur Aktualisierung oder Überarbeitung von zukunftsgerichteten Aussagen ab und übernimmt diesbezüglich keine Verpflichtung, sei es infolge von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder anderweitig. Die hierin genannten zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich aufgrund dieses Hinweises als solche ausgewiesen.

Die Flugzeugprogramme Global 7000 und Global 8000 befinden sich derzeit in der Entwicklung und stehen deshalb unter dem Vorbehalt eventueller Änderungen in Bezug auf Familienstrategie, Markenführung, Kapazität, Leistung, Design und/oder Systeme. Alle Spezifikationen und Daten sind Näherungswerte und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, sie unterliegen außerdem bestimmten betrieblichen Regeln, Annahmen und anderen Bedingungen. Dieses Dokument stellt kein Angebot dar, auch keine Verpflichtung, Erklärung, Garantie oder Gewährleistung irgendeiner Art.





