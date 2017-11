Eine Analyse von Henrik Becker

Hinweis der Redaktion: BYD ("Build your dreams") ist einer der größten chinesischen Autohersteller und der weltweit größte Produzent von wiederaufladbaren Akkumulatoren (vorwiegend für Mobiltelefone). Warum das Unternehmen viel besser dasteht als etwa Tesla, zeigt ein interessanter und gewohnt süffisanter Artikel vom "Bankhaus Rott"!

Ausblick:

Die Aktie von BYD läuft seit Mitte 2011 in einem relativ breiten Trend aufwärts. Auf den ersten Blick sieht der Chart so schlecht nicht, doch bei genauerer Betrachtung entpuppt sich dieser Trend lediglich als Teil einer größeren Korrektur; ist dieser Trend selbst eine Korrektur. Da es sich hierbei um eine überschießende Welle (B; ganz oben im Bild) ist der innere Aufbau von komplexer Struktur (abc-x-abcde). Das lehrbuchhafte Ziel für derartige Konstellationen wird durch das 1.38 Retracement (17.59 €) gebildet. Dieses Ziel liegt derzeit noch in nicht vollstellbarer Entfernung und würde einen Anstieg von ca. 100 Prozent voraussetzen. ...

