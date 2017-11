Unterföhring (ots) -



Fashion meets Karibik: Zum ersten Mal starten die Dreharbeiten zur aktuellen Staffel "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" in der Karibik. Heidi Klum und ihre Juroren Thomas Hayo und Michael Michalsky suchen 'Germany's next Topmodel' 2018 im Paradies. Heidi Klum: "Wir überlegen uns jedes Jahr etwas Außergewöhnliches für die Nachwuchsmodels. Letztes Jahr durften sie auf eine GNTM-Cruise. In diesem Jahr starten wir direkt auf der anderen Seite der Welt - im sonnigen Paradies, der Karibik. Was kann es Schöneres geben?"



Die neue GNTM-Staffel startet im Frühjahr 2018 auf ProSieben.



