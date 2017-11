Hannover (ots) -



Intelligente Geräte regeln die Heizung automatisch, überwachen das Haus, saugen selbstständig, mähen den Rasen und bewässern den Garten. Sprachsteuerungssysteme erobern den Haushalt und machen das Leben bequemer. Doch die Installation der vernetzten Geräte hat auch ihre Tücken. Das neue c't wissen erklärt, wie man sein Zuhause smart ausbaut.



Ein Kommando in den Raum gesprochen, und schon geht das Licht oder die Heizung an: "Dass wir unsere Umwelt nun auf Zuruf verändern können, ist deutlich mehr als nur Spielerei", meint c't Redakteur Sven Hansen, der für die Konzeption des Sonderheftes zuständig war. Alexa, Siri, Cortana oder Google Assistant - wer soll zu Hause einziehen? Das Sonderheft c't Smart Home stellt die aktuellen Assistenten mit all ihren Vor- und Nachteilen ausführlich vor. Darüber hinaus beleuchtet die Redaktion, was man in Zukunft erwarten kann und welche juristischen Probleme durch die Assistenten entstehen.



Ein weiterer Schwerpunkt des Sonderheftes sind vernetzte Haushaltshelfer: Auf den Markt kommen immer wieder neue intelligente Geräte, die vieles erleichtern sollen: von der Steuerung der Heizung über Lichtkacheln bis hin zum Saugroboter oder der Gartenpumpe. c't wissen Smart Home zeigt, welche Gadgets tatsächlich funktionieren und wovon man lieber die Finger lassen sollte.



Je mehr digitale Assistenten und vernetzte Gadgets eingesetzt werden, desto höher werden die Anforderungen an die IT-Sicherheit. Das aktuelle Sonderheft beschreibt, welche Bereiche besonders gefährdet sind, wie man seine Daten am besten vor Hackerangriffen und allzu eifriger Datensammelei der Hersteller schützt und was auf der "Privacy-Checkliste" für das eigene Smart Home stehen muss.



c't wissen Smart Home ist ab sofort für 9,90 Euro am Kiosk erhältlich und kann online unter www.heise-shop.de bestellt werden.



