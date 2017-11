Wien - In den nächsten Tagen werden mit Ausnahme des US-Verbrauchervertrauens der Universität von Michigan keine relevanten Konjunkturdaten veröffentlicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Marktakteure hätten damit ausgiebig Zeit, die Informationsflut der letzten Tage auf sich wirken zu lassen. Zum ersten wäre da die FED-Zinsentscheidung. Die Stellungnahme zur Zinsentscheidung lege nahe, dass das FOMC den Leitzins auf seiner Sitzung Mitte Dezember zum dritten Mal in diesem Jahr um 0,25% anheben werde. Zum zweiten sei die Nominierung von Jerome Powell als Nachfolger für FED-Präsidentin Janet Yellen ab März 2018 zu nennen. Powell dürfte die Politik Yellens der langsamen aber fortgesetzten Rücknahme des geldpolitischen Stimulus in den nächsten Jahren fortführen. Er gehöre dem FED-Board bereits seit 2012 an und habe bisher alle Entscheidungen von Janet Yellen mitgetragen.

