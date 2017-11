München (ots) - Mit 10,22 Millionen Zuschauern war der "Tatort: Der Fall Holdt" mit NDR-Kommissarin Charlotte Lindholm (gespielt von Maria Furtwängler) die meistgesehene Fernsehsendung am Sonntag. Das entspricht einem Marktanteil von 28,1 Prozent. Lediglich die "Tagesschau" erreichte mit 12,19 Millionen Zuschauern (35,8 % MA) im Ersten, in einigen Dritten Programmen, bei 3sat, Phoenix, Tagesschau24 und ARD-alpha ein noch größeres Publikum.



Großes Interesse fand zum Ausklang des Wochenendes auch die kurzfristig ins Programm genommene Dokumentation "Paradise Papers - Zocker, Trickser, Milliardäre" (NDR/WDR). 4,10 Millionen Zuschauer (14,7 % MA) informierten sich im Ersten über die Rechercheergebnisse von fast 400 Journalisten weltweit, die aufdeckten, wie Superreiche und Konzerne Steueroasen nutzen. In Deutschland recherchierten Journalisten der "Süddeutschen Zeitung", des NDR und des WDR an den Paradise Papers. Zu später Stunde sahen zudem 1,38 Millionen Zuschauer die Dokumentation "Paradise Papers - Geheime Geschäfte. Die Milliardendeals der Rohstoffkonzerne" (WDR/NDR) im Ersten (9,2 % MA).



