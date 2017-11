Die britische Notenbank erhöhte in der letzten Woche ihren Leitzins erstmals seit rund zehn Jahren, und das um 0,25 Prozentpunkte auf 0,5 Prozent. Der Schritt war zwar erwartet worden, allerdings gab die Bank of England bei der Verkündung dieser Entscheidung keine weiteren Hinweise auf eine zusätzliche geldpolitische Verschärfung in der nahen Zukunft. Die Währungshüter wiederholten nur, dass folgende Zinsschritte graduell und eingeschränkt erfolgen würden. Das Britische Pfund gab in der Folge zu anderen Währungen deutlich nach. Der Wechselkurs von Euro in Britischen Pfund gab bis auf 0,873 GBP nach. Als geldpolitische Bremse ist dieser Schritt aber nicht zu betrachten. Denn dadurch ...

