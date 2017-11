Die intelligente Produktion wird nicht nur die Geschäftsprozesse in den Unternehmen umkrempeln, sondern auch die Finanzierung im Mittelstand verändern. Wer Daten rausgibt, könnte künftig schneller einen Kredit bekommen.

Neun von zehn mittelständischen Industriebetrieben würden Kreditgebern Echtzeit-Daten aus ihrer Produktion zur Verfügung stellen, um sie entweder von einer Investition zu überzeugen oder damit sie die Performance einer bereits finanzierten Anlage während der Kreditlaufzeit überprüfen können. Die Unternehmen erhoffen sich von dieser "Finanzierung 4.0" vor allem schnellere Kreditentscheidungen, weniger Bürokratie und flexiblere Laufzeiten. Das sind Ergebnisse der Studie "Industrieller Mittelstand und Finanzierung 4.0". Der digitale Kreditmarktplatz "Creditshelf" hat dafür zusammen mit der TU Darmstadt kürzlich 187 Vorstände und Geschäftsführer befragt.

Das Internet der Dinge krempelt die Geschäftsprozesse in den Unternehmen um: Basiert es doch auf Echtzeit-Daten, beispielsweise geliefert von Sensoren in Anlagen, Maschinen und Geräten. Aus ihnen geht jederzeit hervor, wie stark die Apparate ausgelastet sowie welche Aufträge eingegangen sind, was im Lager liegt und welche Materialien automatisch nachbestellt wurden. 77 Prozent der deutschen Industriebetriebe erfassen bereits Echtzeit-Daten, um sie im Sinne einer Industrie 4.0 zu nutzen. Das geht ebenfalls aus der Studie hervor.

Aber ...

